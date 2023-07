Torna la Festa annuale della Lega Vallée d’Aoste

Politica, musica, buon cibo e divertimento che quest’anno saranno accompagnati da ospiti di eccezione: il vice Segretario nazionale On. Andrea Crippa e l’Europarlamentare Alessandro Panza, responsabile del Dipartimento politiche per le aree montane.

«In un momento in cui c’è una certa disaffezione per la politica- spiega il Segretario della Lega Vallée d’Aoste Marialice Boldi -, la Lega continua a creare entusiasmo e passione. Questa festa è il simbolo del nostro entusiasmo e della nostra passione per la politica e per il nostro territorio. L’evento, aperto a tutti, sarà anche l’occasione per incontrare e ascoltare i rappresentanti politici locali, regionali e nazionali».

La festa prenderà il via domenica 30 luglio alle 10 con una entusiasmante gara di Go Kart. Verso le 11 si prosegue con l’Aperilega, un momento conviviale ma anche di confronto politico sui temi che caratterizzano la Valle d’Aosta. A seguire una deliziosa grigliata seguita dalla storica gara di torte. Nel pomeriggio la festa si concluderà con la sfida di calcio Consiglieri regionali contro Lega Giovani.