Pubblicata la procedura selettiva per specialisti per la transizione digitale da assumere in Enti Locali valdostani

Unités des Communes Valdôtaines Evançon, Grand-Combin, Grand-Paradis, Mont-Cervin, Mont-Rose, Valdigne-Mont-Blanc e il BIM (Consorzio dei Comuni della Valle d’Aosta – Bacino imbrifero montano) per il tramite del CELVA (Consorzio degli Enti Locali della Valle d’Aosta) hanno avviato una procedura selettiva per l’assunzione di funzionari con profilo professionale di specialisti per la transizione digitale – categoria/posizione D del testo unico del Comparto unico della Valle d’Aosta.

Si tratta di un corso-concorso per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e determinato (36 mesi) di n. 7 funzionari per le citate Unités e per il BIM: i posti oggetto della procedura selettiva sono 5 a tempo indeterminato e pieno e 2 a tempo determinato (36 mesi) e pieno.

Per la partecipazione al corso-concorso è richiesto il possesso di laurea triennale o di primo livello, laurea magistrale, laurea specialistica o diploma di laurea vecchio ordinamento. La procedura selettiva si articolerà in un corso finalizzato alla formazione specifica dei candidati, della durata di 55 ore e a frequenza obbligatoria, che si concluderà con un esame finale e, successivamente, i candidati ammessi alla parte concorsuale dovranno affrontare una prova scritta e una prova orale.

Le domande di partecipazione alla procedura selettiva devono essere presentate, tramite la specifica procedura telematica, entro il 17 agosto 2023.

Ulteriori informazioni, oltre al bando integrale, sono disponibili sui siti internet istituzionali del CELVA e degli Enti che hanno avviato la procedura stessa per il tramite del Consorzio.