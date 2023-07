Isabella, la regina con due corone

Raramente, le donne trovano il posto che meritano sui libri di scuola.

Da non perdere, tra le letture per tutte le stagioni, due bei romanzi storici che Susan Hastings ha dedicato di recente alla regina Isabella: "Isabella, una principessa sul trono di Spagna" e "Il destino di Isabella", entrambi editi da Mondadori per Piemme.

Isabella la Cattolica è regina di Castiglia e Leòn dal 1474 al 1504; nonché regina consorte di Aragona, Sicilia, Valencia, Sardegna, Maiorca e Corsica. Contessa consorte di Barcellona e delle contee catalane dal 1479 al 1504. Lei e suo marito Ferdinando II° di Aragona uniscono le corone di Spagna. Passano alla storia come i primi re spagnoli, instaurando una monarchia assoluta per diritto divino.

Attorno alla sovrana ruotano personaggi indimenticabili come Cristoforo Colombo, che torna dal Nuovo Mondo con il suo dolente carico di schiavi. E il nano Bulbino che, a dispetto della sua deformità, ha il dono di vedere oltre le apparenze, a due passi dal cielo. Sarà lui a predire un futuro tormentato per i cinque figli di Ferdinando e Isabella che raggiungono l'età adulta: il sangue degli ebrei cacciati dai loro territori e rinchiusi nei ghetti delle Juderie, torturati perché si convertano al cattolicesimo e privati dei loro beni; le lacrime dei mori e dei protestanti perseguitati e bruciati vivi negli autodafé; le sofferenze degli schiavi strappati a terre lontane... ricadranno sugli sfortunati discendenti della coppia reale. Un doloroso destino attende Caterina, infelice sposa di Enrico VIII; Giovanna, che rimarrà rinchiusa per 46 anni in una tetra prigione; Giovanni, che muore giovane; Maria e Isa.