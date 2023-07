Attività per famiglie alla mostra Joan Miró

Nei pomeriggi di sabato 15 luglio, 29 luglio, 12 e 26 agosto e 30 settembre 2023, la Struttura Attività espositive e promozione identità culturale ha organizzato per le famiglie un pomeriggio all’insegna dell’arte, coinvolgendo sia i genitori in una visita guidata alla mostra, sia i bambini (dai 5 agli 11 anni) che potranno contemporaneamente partecipare ad attività laboratoriali nel solco dell’arte di Joan Miró.

Le attività per le famiglie – visite guidate e laboratori – devono essere preventivamente prenotate ai numeri di telefono 0165.275902 e 0165.31572 e costano 3 euro a persona.

Il Museo Archeologico Regionale di Aosta presenta al pubblico per la prima volta in Italia una mostra inedita su Joan Miró, uno dei massimi protagonisti dell’arte del secolo scorso. Il percorso espositivo delinea la figura dell’artista nella dimensione più interiore e personale, dalle convinzioni ecologiste all’esigenza di libertà fino alla sua grande capacità di intrecciare arti lontane come la poesia, la scultura, il teatro, la fotografia.

“Offrire alle famiglie di residenti e turisti momenti di svago e di approfondimento nell’ambito di una mostra di rilievo internazionale come quella dedicata a Joan Miró – commenta l’Assessore Jean-Pierre Guichardaz – significa sottolineare l’importanza della cultura, e in particolare dell’arte, per la società odierna, e trasmettere valori fondamentali alle nuove generazioni.”

La mostra è accompagnata da un catalogo bilingue italiano/francese edito da Dario Cimorelli Editore con saggi di Josep Maria Camps Codina, Daria Jorioz, Enrique Longinotti e Josep Massot, acquistabile al prezzo di 32 euro.

La mostra è inserita nel circuito di Abbonamento Musei.

Orario di apertura: tutti i giorni, dalle 9 alle 19.

La mostra rimane aperta al pubblico fino al 1° ottobre 2023.