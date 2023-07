Firmato a Maierà in Calabria il protocollo tra Pro Loco italiane e Uncem

Il Presidente Nazionale EPLI Pasquale Ciurleo ha incontrato il Presidente Uncem Marco Bussone venerdì 30 Giugno a Maierà in occasione del convegno sulle Green Communities e sul futuro dei piccoli Comuni. Presente il Sindaco Ivano Russo, il Dirigente di Legambiente Antonio Nicoletti e la Sindaca del Comune di Paterno Calabro Lucia Papaianni. In rappresentanza delle Pro Loco montane il Presidente della Pro Loco Aiello Calabro, Marco Cino.

Un accordo che avvicina, per i prossimi quattro anni, le due organizzazioni nell’attivazione di percorsi della sostenibilità ambientale e turistica da incentivare nelle aree interne e nei paesi italiani facendo emergere, peculiarità e possibilità di interventi per lo sviluppo e la riorganizzazione dei servizi, in una logica comunitaria. Il Presidente Nazionale EPLI nel suo intervento ha sottolineato che "attraverso Uncem ogni Ente avrà la possibilità di trasferire nei piccoli centri interni tutta la propria proposta di #prolocosistenibile2030 che guarda a un ripensamento di tutto il sistema Pro Loco già in atto e che trova terreno fertile con nuove proposte che parlano di turismo sostenibile, sociale, religioso ed esperenziale".

Il Presidente Bussone ha sottolineato "la crescita della comunità che passa attraverso la sinergia tra territori insieme nel costruire le basi per le sfide future. Solo attraverso la costruzione di reti sostenibili le aree montane possono vincere la sfida di invertire la rotta dello spopolamento e il protocollo con EPLI crea nuove opportunità di promozione dei beni materiali ed immateriali.