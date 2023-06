CHAMOISic protagonista in VDA

domenica 2 luglio h 21:00 AOSTA Cittadella dei Giovani, Viale Giuseppe Garibaldi 7 Baby Dee (US) in collaborazione con TIDA, Teatro Instabile di Aosta Baby Dee, (voce, pianoforte) venerdì 7 luglio h 18:30 MONTJOVET sagrato della Chiesa Parrocchiale di Montjovet Coro di Saint-Vincent (IT) Direttore prof. Corrado Margutti sabato 8 luglio h 21:00 DONNAS Località Chignas (nel caso maltempo salone Bec Renon) Banda Osiris vs Banda musicale di Donnas (IT) “Pierino! E il lupo?” direttore Banda musicale di Donnas: Silvia Yeuillaz in collaborazione con la Banda musicale di Donnas produzione specificatamente creata per la Banda di Donnas domenica 9 luglio h 17:00 LA MAGDELEINE Anfiteatro Orchestra da camera del Conservatoire di Aosta (IT) direttore Stephanie Praduroux domenica 16 luglio h 17:00 ETROUBLES Piazza Chanoux Mella Chiappetta Rivagli: ElectricFranco Trio (IT) Aldo Mella (contrabbasso), Elio Rivagli (batteria), Alessandro Chiappetta (chitarra) giovedì 20 luglio h 18:30 ANTEY-SAINT-ANDRÉ Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto Cuba incontra la SFOM (IT) in collaborazione con la SFOM di Aosta (Scuola di Formazione e Orientamento Musicale) - CHAMOIS 21.22.23 luglio 2023 venerdì 21 luglio h 18.00 – Piazza Dog concert: Emanuele Maniscalco, Ramon Moro (IT) Lola, Rahim, Emanuele Maniscalco (tastiere/percussioni), Ramon Moro (tromba/elettronica) Produzione originale CHAMOISic 2023 h. 21:30 – Chez Pierina Alberto Marsico e Sabrina Oggero Viale (IT) Alberto Marsico (organo Hammond), Sabrina Oggero Viale (Voce) sabato 22 luglio h 15:30 – Piazza Coro spontaneo femminile Gruppo Folkloristico Val Resia (IT) h 16:30 – Piazza Valerio Corzani in: “Lo strumento è la mia casa” live podcast (IT) Valerio Corzani (voce narrante), Francesco Guerri (violoncello) h 17:30 – Piazza Al-Qasar feat. Alsarah (FR, MAR, ALGR, EG, USA) unico concerto italiano h 21:30 – Hotel Bellevue Francesco Guerri (IT) Francesco Guerri (violoncello) domenica 23 luglio h 16:00 – Piazza Ndima - Pigmei Aka (CG) unico concerto italiano in collaborazione con il Festival Angelica, Bologna Il concerto sarà introdotto da una presentazione dell’etnografo e musicista Sorel Eta h 17:30 - Bar Funivia Djette Stella Marasciulo (IT) in collaborazione con il festival Jazz is Dead - lunedì 14 agosto h 21:00 VALPELLINE Frazione Les Prailles Bagnasco Giorgi Nicolini (IT) "Tra la perduta gente" Federico Bagnasco (contrabbasso), Stefano Giorgi (live painting), Andrea Nicolini (voce) in collaborazione con il festival Combin En Musique