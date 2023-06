Formare i formatori per risolvere le rare situazioni di emergenza in sala parto

La Struttura Complessa Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale Beauregard di Aosta ha organizzato un corso per formare sulla gestione delle emergenze in sala parto medici e ostetriche, che a loro volta formeranno i colleghi. La lezione è stata condotta dal Prof. Claudio Crescini, esperto di fama nazionale, formatore delle equipe negli ospedali italiani e codirettore del gruppo GEO – Gestione Emergenze Ostetriche.

Insieme a Livio Leo, Direttore della SC di Ginecologia del Beauregard, il Prof. Crescini ha approfondito il tema con 3 ostetriche e 2 medici che avranno poi il compito di eseguire esercitazioni regolari a tutti i medici e le ostetriche che lavorano in sala parto in modo da poter essere sempre pronti a risolvere situazioni difficili come la distocia di spalla o il parto podalico. Per la prima volta in Valle, oltre alle lezioni frontali si sono utilizzati anche speciali simulatori finalizzati all’esecuzione pratica di manovre ed interventi ostetrici.

“La finalità – sottolinea Leo - è vivere il parto come una esperienza positiva, in un ambiente sicuro da un punto di vista professionale e psicologico con un sostegno pratico ed emozionale continuo da parte di persone scelte dalla donna e sotto l’attenta e amorevole sorveglianza clinica di personale competente. Per far questo le mamme devono sapere che si affidano ad equipe allenate anche alle situazioni più difficili. Gli operatori dovranno addestrare regolarmente le equipe su di un simulatore ostetrico che ci è stato donato per queste esercitazioni”.

Attraverso l’utilizzo di manichini e scenari contestualizzati, il corso insegna a prendere decisioni rapide nel modo migliore possibile: l’équipe sarà in grado di agire nel modo più adeguato nelle situazioni di urgenza e di emergenza che si incontrano nella pratica quotidiana della sala parto in modo da saperle riconoscere, affrontare e risolvere con successo.

“Numerosi studi sulla mortalità e morbosità materna e neonatale rilevano l’importanza di adottare sistemi didattici efficaci, sistemi che permettano di migliorare il lavoro di gruppo nelle sale parto - spiega Leo -. La maggioranza delle gravidanze non presenta fattori di rischio per la mamma ed il bambino, ciononostante in alcune circostanze al momento del parto possono insorgere complicanze che mettono a rischio la vita e la salute di entrambi. Negli ultimi anni l’intervento medico e le pratiche interventiste durante il travaglio ed il parto sono notevolmente aumentate con induzioni, accelerazioni e controllo stretto di un evento fisiologico con la finalità di migliorare i risultati. Questa medicalizzazione però non evita l’improvvisa insorgenza di complicanze che anche se rare bisogna saperle gestire”.

La realizzazione di programmi di formazione all’interno dei Punti Nascita, coinvolgendo tutto il personale, ha evidenziato un miglioramento anche in termini di sensazione di sicurezza dei singoli e nella gestione della comunicazione. La formazione in sede permette anche di identificare nel corso delle simulazioni, eventuali deficit o problemi di sicurezza con la formulazione di opportune proposte risolutive.