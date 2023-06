Giovedì 15 giugno riapre la piscina di Pont-Saint-Martin 

Inizia la stagione estiva del Club des Sports, la società sportiva valdostana che all’attività per i più giovani abbina da anni quella di gestione degli impianti. Giovedì 15 giugno torna in funzione la piscina scoperta di Pont-Saint-Martin, che sarà aperta al pubblico tutti i giorni dalle 12 alle 20. La mattina è invece riservata ai gruppi che effettueranno la prenotazione al numero 349 9105821.



Sabato 17 giugno riaprirà anche il centro sportivo di Valtournenche che offre agli utenti una piscina coperta (spesso utilizzata dagli azzurri del nuoto per gli allenamenti in altura), sala pesi, palestra attrezzata, muro di arrampicata, un campo scoperto di tennis, mini golf e un’area benessere. La struttura sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 20.



Intanto prosegue l’attività di The Bunker, la palestra di Châtillon dedicata essenzialmente alle attività su sabbia. Il campo di beach volley, aperto dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 23 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 23, continua a ospitare i corsi. La prenotazione del campo può essere effettuata sul sito internet cdsports.it, attraverso la app XPRIMO (previa registrazione) oppure via WhatsApp al numero 375 8018098.



Il Club des Sports è anche al lavoro nel campo sportivo di Maen, per organizzare i centri estivi a Valtournenche e per ultimare la preparazione delle ginnaste in vista delle Finali nazionali di ginnastica ritmica che si svolgeranno a Rimini dal 23 giugno al 2 luglio.