"Il Bivio - Manifesto per la rivoluzione ecologica" di Rossano Ercolini

Evento da non perdere quello della presentazione del libro di Rossano Ercolini "Il Bivio - Manifesto per la rivoluzione ecologica", che avrà luogo venerdì 16 giugno 2023 alle ore 21.00 nella sala conferenze della Biblioteca Regionale “Bruno Salvadori” ad Aosta.

Il libro affronta il difficile problema del ritorno alla normalità dopo la pandemia, perché tornare a "come era prima" significa accettare di inquinare il pianeta, respirare sostanze tossiche, rinunciare alla biodiversità, mettere a rischio la nostra salute e quella delle future generazioni. Nel dilemma tra sanità e lavoro, troppo spesso si dimentica di includere nel discorso anche il tema della salute ambientale e dell'ecologia: ora è il momento di cambiare rotta e muoverci finalmente verso quella “green revolution” che promette un mondo con meno rifiuti, più verde, un mondo in cui per tutti sia possibile pensare e ripensare il futuro e la democrazia.

Rossano Ercolini è stato maestro elementare in un piccolo comune della Toscana. Quando è venuto a conoscenza dei piani per la costruzione di un inceneritore a pochi chilometri dalla sua scuola, per il bene del territorio e la salute dei suoi giovani alunni ha deciso di intervenire. Dopo anni di battaglie durissime, le sue ragioni hanno avuto la meglio e nel 2007 il comune di Capannori è stato il primo in Italia a adottare la strategia Rifiuti Zero, diventando in poco tempo il centro di un movimento straordinariamente vitale che, dalla Sicilia alla Valle d’Aosta, coinvolge ora sempre più cittadini e tanti amministratori.

Attualmente in Italia vi sono più di 330 Comuni che hanno aderito al protocollo Rifiuti Zero promosso da Rossano Ercolini, coinvolgendo circa sette milioni e mezzo di abitanti. Nell’aprile del 2013, per il suo trentennale impegno come attivista e promotore delle buone pratiche nella gestione dei rifiuti, Rossano Ercolini ha ricevuto il Goldman Environmental Prize (il Nobel alternativo per l’ambiente) dal presidente USA Barack Obama e nel 2015 è stato insignito del Premio Nazionale Paolo Borsellino per il suo impegno civile. Il maestro ambientalista è stato premiato per aver promosso, difeso e sviluppato principi fondamentali di civiltà e di legalità, per aver sostenuto il riscatto nelle regioni che vivono sotto il vassallaggio mafioso, per la sua opera di educatore, volta a porre le basi di una cultura di rispetto e cura della natura e dell’uomo che deve coinvolgere tutti, partendo dai più giovani

Attualmente è presidente di Zero Waste Europe e Zero Waste Italy, coordinatore del Centro di Ricerca Rifiuti Zero del Comune di Capannori (LU), presidente dell’associazione Diritto al Futuro ed è anche tra i principali fondatori della Rete Nazionale Rifiuti Zero. Rossano Ercolini è oggi il simbolo di un ambientalismo capace di incidere in maniera efficace nello sviluppo di un territorio, andando oltre le ideologie e gli schieramenti: “solo con l’impegno di tutti a prendere parte al cambiamento la democrazia respira e, con essa, prende vita la speranza di un futuro migliore”.