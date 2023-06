L’IMPORTANZA DEL DONO E DELLA DONAZIONE DI SANGUE

“L’importanza del dono” è il titolo della tavola rotonda che si terrà mercoledì 14 giugno alle ore 18.00 presso la sala conferenze della BCC Valdostana in via Garibaldi ad Aosta.

Ad organizzare l’incontro sono la Consulta dei Giovani Soci BCCV e l’AVIS VdA in occasione della “Giornata mondiale del donatore di sangue”. “Dona sangue, dona plasma, condividi la vita, condividila spesso” è il messaggio che l’OMS ha scelto per sensibilizzare quante più persone sulla tematica dell’altruismo e sull’importanza della donazione periodica.

Ogni singola donazione, di sangue o di plasma, per molti pazienti cronici rappresenta un vero e proprio salvavita, in particolare per coloro che sono affetti da patologie come l’anemia falciforme, la talassemia, l’emofilia o le immunodeficienze. Molti Paesi, tuttavia, sono ancora impegnati in un percorso che dovrà portarli a rendere disponibile una quantità sufficiente di emocomponenti, garantendone al contempo la qualità e la sicurezza.

A declinare il tema del dono sotto vari punti di vista saranno:

- Enrico Di Francesco, Presidente Consulta GS BCCV - Ingrid Bredy, Vice Presidente Vicario AVIS Valle d'Aosta - Pierluigi Berti, Direttore della Struttura Complessa e del Dipartimento di Patologia clinica di Immunoematologia e Medicina trasfusionale – Ausl - Eleonora Bisoglio, donatrice di sangue e vice presidente della Consulta dei Giovani Soci Bccv - Carlo Molinari - Presidente Rotary Club Courmayeur-Valdigne - Manuela Vecchi - Ricercatrice Senior del dipartimento di Genomica Medica del CMP3VdA.

Sabato 17 giugno 2023, infine, troverà spazio in Piazza Arco d’Augusto, dalle ore 10 alle ore 16, un gazebo dove si potranno acquistare, ad offerta libera, piantine di tagete (rosso e giallo) e di basilico.

Il ricavato delle vendite sarà devoluto a 5000genomiVdA, l’iniziativa scientifica che ha permesso la costruzione di un nuovo Centro di ricerca il quale sarà dedicato alla Medicina Personalizzata, Preventiva e Predittiva delle malattie del neurosviluppo, neurodegenerative ed oncologiche.