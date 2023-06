Senato, Spelgatti (Lega): "In prima linea per Autonomia e tutela minoranze linguistiche"

"Da una parte il ddl del governo per l’attuazione dell’autonomia differenziata, che dalla prossima settimana entrerà nel vivo dell’esame parlamentare con l’inizio della discussione generale in commissione Affari costituzionali, dall’altra il via all’iter del nostro ddl per la tutela delle minoranze linguistiche.

I lavori parlamentari in questi giorni vedono la Lega in prima linea per portare a casa una battaglia storica che garantirà più efficienza e trasparenza nelle amministrazioni, attuando il decentramento amministrativo previsto dalla Costituzione e allo stesso tempo ci vede impegnati nella salvaguardia delle identità locali e nella tutela della loro vita culturale".

Così la senatrice della Lega Nicoletta Spelgatti.