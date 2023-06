L’Assessorato della Sanità, Salute e Politiche sociali comunica che la Giunta regionale, nella seduta odierna, ha approvato il Piano regionale per la non autosufficienza 2023-2025.

“L’approvazione del Piano definisce le politiche e i servizi in favore delle persone non autosufficienti e con disabilità -riferisce l’Assessore Carlo Marzi- garantendo l’erogazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS) sul territorio regionale. Il Piano consente di poter accedere ai fondi assegnati dallo stato, ottimizzando le varie fonti di finanziamento disponibili per la realizzazione delle attività, che nel triennio sommano a un importo complessivo di 6.592.000 euro. L’analisi dei fabbisogni territoriali per la programmazione degli interventi e dei servizi -prosegue l’Assessore- è stata elaborata attraverso il coinvolgimento, nell’ambito del piano di zona, degli Enti locali e del Terzo settore, dell’Azienda USL e del Comune di Aosta”.

Il 18 maggio 2023 la Conferenza del Piano di zona e l’Ufficio di Piano - rispettivamente l’organo politico e l’organo tecnico del Piano di zona - hanno approvato la bozza del Piano regionale per la non autosufficienza 2023-2025.

Nell’ambito dei tavoli interistituzionali del Terzo settore sono state coinvolte le organizzazioni di volontariato, dei familiari di persone non autosufficienti e con disabilità, le cooperative sociali e le Fondazioni di Terzo settore, le parti sociali, l’Ordine professionale degli assistenti sociali e il Garante dei diritti delle persone con disabilità.

“L’impegno è volto a implementare i servizi sul territorio - precisa l’Assessore - con il potenziamento dell’assistenza domiciliare sociale e integrata con i servizi sanitari e nuovi servizi sociali finalizzati al sollievo delle persone anziane non autosufficienti e con disabilità grave e gravissima e a supporto dei loro familiari”.

La spesa complessiva per la realizzazione delle attività progettuali previste dal Piano ammonta nel triennio a 6.592.000 euro, di cui:

- 6.092.000,00 euro per il finanziamento dei LEPS di erogazione (contributi e servizi);

- 200.000,00 euro per il finanziamento dei LEPS di processo (Punto Unico di Accesso –PUA);

- 300.000,00 euro per il finanziamento dei progetti di vita indipendente.