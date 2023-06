L'Arma dei carabinieri celebra l'anniversario della fondazione

La costituzione dei Carabinieri risale alle Regie Patenti del 13 luglio 1814, che hanno attribuito al "Corpo dei Carabinieri Reali" la duplice funzione di difesa dello Stato e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Considerati primo Corpo dell'Armata di terra sin dalle origini, i Carabinieri hanno mantenuto in permanenza questo singolare privilegio anche nell'ambito dell'Esercito del Regno d'Italia, come riconosciuto dal regolamento Organico, approvato con R.D. nel 1934, e come ribadito dalla legge 368/1940, che fissano l'ordinamento del Regio Esercito.

Si è consolidata così nel tempo la doppia essenza dell'Istituzione, organismo militare ad ordinamento speciale, che già nel 1922 è stata definita "Forza Armata in servizio permanente di pubblica sicurezza", anticipando la formulazione della L. 121/1981.

Con il trascorrere del tempo, si è avvertita con sempre maggiore impellenza la necessità di aggiornare e dare organicità alle norme che regolavano la vita, il funzionamento ed i rapporti istituzionali dell'Arma, risalenti ad anni remoti o via via adottate in modo settoriale ed emergenziale.

La nuova fisionomia organizzativa e funzionale dell'Arma è stata tracciata dai Decreti Legislativi n.297 "Norme in materia di riordino dell'Arma dei Carabinieri" e n.298 "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli Ufficiali dei Carabinieri", entrambi del 5 ottobre 2000, che hanno costituito puntuale attuazione dei principi e dei criteri fissati dall'art.1 della legge n.78 del 31 marzo 2000, recante "Delega al Governo per il riordino dell'Arma dei Carabinieri".

Ricorre il 5 giugno, data del decreto che nel 1920 concesse alla Bandiera dell'Arma la prima Medaglia d'Oro al Valor Militare per il comportamento tenuto dai Carabinieri nel corso della 1^ Guerra Mondiale. La motivazione relativa è la seguente:

«Rinnovellò le sue più fiere tradizioni con innumerevoli prove di tenace attaccamento al dovere e di fulgido eroismo, dando validissimo contributo alla radiosa vittoria delle armi d'Italia".

Ad Aosta la Benemerità celebreraà l'anniversario in Piazza Emile Chanoux. Sarà una vera festa con lo spettacolo di militari, graduati, sottufficiali e ufficali in alta uniforme.

L’annuale evento vedrà lo schieramento di un reparto di formazione, rappresentativo di tutte le singole specialità dell’Arma esistenti in Valle d'Aosta.

Tra le fasi salienti della cerimonia, quella in cui il comandante, alla presenza delle Autorità civili, giudiziarie, militari e religiose, riepilogherà gli importanti risultati conseguiti dall’Arma sul territorio, procedendo alla consegna delle ricompense ai carabinieri che si sono distinti nell'attività di tutela dei valdostani e prevenzione di atti criminali.