Le 10 raccomandazioni di un sacerdote domenicano per la Messa

Padre Nelson Medina, sacerdote domenicano e dottore in teologia fondamentale noto per il suo apostolato nei social network, ha condiviso con l'agenzia ACI Prensa 10 raccomandazioni pratiche e semplici per vivere devotamente la Santa Messa.

Sii puntuale per la Messa. "Inizia con il semplice: arriva con abbastanza tempo", ha detto il sacerdote colombiano. "Si raccomanda di potersi sedere e stare alla giusta distanza dal sistema audio per catturare le parole, le letture, le preghiere e le canzoni", ha detto Frate Nelson.

Trova il tempo per la confessione. "Fai del tuo meglio per avere tempo per la confessione e non quando sei già nella chiesa dove viene celebrata l'Eucaristia: solo così la tua attenzione sarà pienamente dove dovrebbe essere", ha consigliato il sacerdote.

Leggi le letture della Messa. Il frate domenicano ha anche esortato a leggere "almeno una volta i testi che saranno presenti nella messa a cui parteciperete". "Questo aiuta a preparare il cuore e la mente, e diminuisce l'impatto negativo che può avere che alcuni lettori non leggono con la migliore qualità", ha detto.

Non essere distratto. Nelson Medina ha esortato che "il vostro atteggiamento generale, il vostro modo di vestire, il vostro spirito di devozione, aiutino tutti a partecipare proficuamente al mistero eucaristico". Per questo motivo, "non fare o portare o dire nulla che sia fonte di distrazione o motivo giustificato di dispiacere per gli altri membri dell'assemblea eucaristica", ha incoraggiato.

Prega con la tua anima e il tuo corpo. "Partecipate e pregate con la vostra anima e con il vostro corpo: seguite le posizioni del corpo proprie dei diversi momenti della celebrazione: in piedi, seduti, inginocchiati", ha incoraggiato Fra Nelson.

Conservare il raccoglimento a Messa. Il sacerdote vi ha incoraggiato a conservare "un atteggiamento di raccoglimento e a focalizzare lo sguardo e l'attenzione sui luoghi in cui si svolge principalmente l'azione liturgica, cioè: all'altare, all'ambone e alla sede". "Pertanto, evitate di essere distratti o distratti da gesti o parole che allontanano i cuori da Cristo", ha aggiunto.

Rispondi e prega in modo appropriato. Nelson ha esortato i cattolici a partecipare "con le risposte proprie della celebrazione, usando un tono di voce normale e pronunciando bene le parole, senza correre o borbottare ciò che si dice". "Cioè, proprio come sicuramente vuoi che il sacerdote e gli altri ministri li pronuncino", ha detto il sacerdote.

Cantare a Messa. "Fai la tua parte per cantare le parti della Messa che sono cantate da tutto il popolo, senza nascondere la tua voce o imporla agli altri: pensa al bel significato di essere un solo popolo che crede, prega e loda Dio", ha consigliato il sacerdote.

Ricevi la Comunione se la tua coscienza lo permette. "Se sei preparato e la tua coscienza ti permette di riconoscerti con umile sincerità nella grazia divina, non smettere di ricevere la comunione", ha esortato Fra Nelson Medina, finché la persona è in stato di grazia. "Anche se è preferibile ricevere la Comunione in bocca e, se possibile, in ginocchio, non smettere di ricevere la Comunione se queste condizioni non si verificano. Se devi riceverlo in mano, controlla scrupolosamente le mani dopo aver ricevuto la comunione", ha detto il sacerdote.

Prega qualche minuto alla fine della Messa. "Dopo la celebrazione, rimani qualche minuto in ringraziamento e poi torna alle tue faccende o al tuo riposo", ha incoraggiato Fra Nelson. Questo "con la consapevolezza che siete sempre più di Cristo, e che siete chiamati ad essere sua presenza per gli altri", ha concluso.