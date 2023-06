La tradizionale festa per la riapertura del Colle del Gran San Bernardo

Giovedì 1° giugno Anas e il gestore elvetico hanno riaperto al traffico il Colle del Gran San Bernardo. Sul versante italiano la strada statale 27 “del Gran San Bernardo” è pertanto nuovamente percorribile senza limitazioni a partire dal km 26,200, in località Cerisey, a monte del comune di Saint Rhemy.

Oggi si è svolta la tradizionale festa per la cerimonia di riapertura con l’incontro delle frese italiane ed elvetiche presso il confine di Stato.

A fine marzo Anas ha avviato le attività di sgombero neve, condotte dal personale specializzato tramite turbine fresaneve e lame con dispositivo spargisale. Parallelamente alle operazioni di pulizia i tecnici hanno reinstallato le barriere laterali e la segnaletica verticale, rimosse per evitarne il danneggiamento a causa di possibili slavine.

Il Colle del Piccolo San Bernardo è stato riaperto alla circolazione giovedì 25 maggio.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre, si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.