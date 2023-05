Si è concluso da poco un intervento del Soccorso Alpino Valdostano a Chatillon, nel bosco di Verlex

L'escursionista è stata individuata dai soccorritori che l'hanno recuperato in elicottero mediante l'impiego del verricello a causa della natura impervia del luogo. Il medico di equipaggio ha valutato il politrauma del soggetto e ne ha disposto l'immediato trasporto in Pronto soccorso. Le condizioni sono state valutate dallo staff medico e la paziente, una donna di 63 anni residente in Valle d'Aosta, è stata ricoverata in rianimazione con prognosi riservata.