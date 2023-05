Povertà energetica, IPSOS: un italiano su 4 teme di non riuscire a pagare le bollette

Povertà energetica, consumi e risparmio: questi i temi principali dell’indagine IPSOS, presentata in occasione della Plenaria dei firmatari del Manifesto “Insieme per contrastare la povertà energetica”. Un evento organizzato dal Banco dell’energia

Il sondaggio realizzato da IPSOS si è posto l’obiettivo di indagare opinioni e comportamenti delle famiglie in merito alla propria situazione economica e alla questione energetica.

Secondo l’indagine l’aumento del costo della vita e i vincoli ai nuovi acquisti sono tra i principali motivi di insoddisfazione in Italia, che toccano più della metà delle famiglie: il 56% degli intervistati dichiara, infatti, di non essere soddisfatto della propria condizione economica, mentre si ritiene soddisfatto il 43% del campione. Uno scenario che – ha osservato Nando Pagnoncelli illustrando i risultati dell’indagine – ha subito un peggioramento rispetto alla prima rilevazione del 2021.

In tema di risparmio, negli ultimi 12 mesi cala leggermente (rispetto ad ottobre 2022) la percentuale di coloro che sono riusciti a risparmiare. Allo stesso tempo, però, gli italiani prevedono una maggiore propensione al risparmio nei prossimi 12 mesi.

Ma quali sono i principali timori delle famiglie? Secondo i risultati emersi dal sondaggio, 8 intervistati su 10 hanno paura di non riuscire ad affrontare alcune spese, con particolare riguardo alle spese impreviste e altre spese importanti, come – ad esempio – la sostituzione di un elettrodomestico rotto.

Mentre per quanto riguarda le utenze domestiche, è stato rilevato un miglioramento rispetto ad ottobre 2022, quando il 42% dichiarava di avere il timore di non riuscire a pagare le bollette. Adesso siamo scesi al 27%, ma il dato è comunque rilevante – spiega Pagnoncelli – perché significa che 1 italiano su 4 è preoccupato di non riuscire a pagare le utenze, un dato superiore di 8 punti rispetto alla prima edizione dell’indagine (2021).