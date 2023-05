Quart: Lettera aperta all'amministrazione per invocare più sicurezza

Egregio Sig. Sindaco del Comune di Quart,

conversando con alcuni abitanti del Villair in merito ad alcune recenti decisioni dell'Amministrazione comunale, su temi importanti per la comunità di Quart quali la sicurezza e la salute pubblica, mi sono stati posti alcuni quesiti e perplessità.

Vorrei approfondirli insieme a Lei, facilitando il colloquio tra cittadini e amministrazione come ha più volte suggerito.

Nello specifico vorrei riprendere quanto da Lei indicato il 27 aprile su Aosta Sera, in merito alla notizia che Quart ha siglato una convenzione con i comuni di Brissogne e Saint-Christophe e l’Unité Monte Emilius per uno studio di fattibilità tecnica ed economica sulla possibile ricostruzione della scuola secondaria di primo grado del Villair, anche alla luce delle recenti normative in materia di sicurezza per gli edifici pubblici (vedi norme antisismiche).

Considero importante la sigla di questo atto, anche se un po’ tardivo. Prendendosi per tempo si poteva infatti concorrere ai finanziamenti del PNNR sull’edilizia scolastica. Vorrei pertanto proporle, onde evitare altri ritardi, di prevedere anche uno studio che analizzi le condizioni strutturali e di vulnerabilità sismica di altre due strutture scolastiche del nostro comune: la scuola materna di Chantignan, importantissima per la collina di Quart, e la scuola d’infanzia del Villair. Consiglierei quindi un'analisi completa sulle strutture scolastiche del Comune, in modo da raccogliere dati importanti per un futuro intervento organico e complessivo in materia di edilizia scolastica, per garantire ai nostri ragazzi scuole nuove e sicure.

Mi permetta infine, sempre in tema di sicurezza, di esprimere la forte perplessità e preoccupazione che io e molti altri abitanti proviamo in merito alla delocalizzazione del comando della polizia locale.

La presenza al Villair di più scuole di vari ordini, di esercizi commerciali, della farmacia, della biblioteca, del parco giochi per i bimbi, tra l'altro in prossimità di una arteria stradale ad alto traffico non solo di motocicli ed automobili, ma anche di pullman e camion, richiede un'attenzione particolare.

Per questi motivi La invito, anche in previsione della prossima apertura della nuova scuola elementare, di prendere in esame il ritorno al centro del Villair del comando dei vigili urbani. Una possibile locazione come sede potrebbero essere i locali che a breve saranno lasciati liberi dall’istituzione scolastica presso l’edificio Soeur Martine.

La presenza fisica di un presidio fisso dei vigili urbani è senz’altro un modo sicuro per migliorare la sicurezza dei Quarteins e sono fiduciosa, poiché ritengo che sia anche una Sua priorità, che prenderà in considerazione quanto suggerito, in un'ottica come da Lei stesso sollecitato di collaborazione e responsabilità civica.

RingraziandoLa per l'attenzione, cordiali saluti.

Per il gruppo di Quarteins

Milena Zanardi

Milena Zanardi