Nuovo gruppo Fidas Ferrovieri donatori di sangue

L’obiettivo è promuovere la cultura del dono del sangue fra tutti i lavoratori del Gruppo FS, estendendone la partecipazione ad amici e familiari. Giuseppe Grassi, presidente valdostano dei Donatori di sangue Fidas esprime grande soddisfazione per la nascita del gruppo FERDOS Fidas e augura agli amici Mugione e Bevilacqua un grande in bocca al lupo, con l’auspicio che il loro impegno volontario possa essere un valido esempio per far lievitare il numero degli aspiranti donatori.

La missione è di far correre sui 50 Km. di rete ferroviaria valdostana, da Aosta a Pont Saint Martin un forte messaggio, promuovendo la donazione volontaria, periodica e gratuita del sangue.

“La nostra missione - dice Luigi Mugione - è incoraggiare i lavoratori del Gruppo FS ad assumere un ruolo attivo nella donazione del sangue, donare per salvare le vite di tantissimi ammalati e trapiantati, unitamente alla promozione ed alla diffusione di sani stili di vita capaci di prevenire le malattie. Le nuove terapie sono possibili solo a fronte di un importante e robusto supporto trasfusionale.”

A tutto il personale in servizio sarà distribuita la brochure informativa sulla modalità di adesione alla Fidas e gli adempimenti da svolgere per avvicinarsi in modo consapevole e responsabile alla donazione del sangue. È in fase di istituzione un profilo Instagram attraverso il quale tutti i volontari donatori del Gruppo verranno informati sulle iniziative.

Sarà inoltre creata un’area dedicata al Gruppo sul sito internet www.fidasvda.it

Per info e adesioni al Gruppo FERDOS della Fidas Valle d’Aosta – contattare Luigi Mugione al 3471075058 e Giuseppe Bevilacqua al 3494492658.