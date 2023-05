I dolcificanti sono sicuri e utili per gestire obesità, diabete e malattie dentali

I dolcificanti con poche/senza calorie sono uno degli ingredienti più studiati al mondo e continuano ad essere uno strumento utile per gestire l’obesità, il diabete e le malattie dentali – ha detto un portavoce dell’ISA – Offrono ai consumatori un’alternativa per ridurre l’assunzione di zuccheri e calorie con il gusto dolce che conoscono e che si aspettano. È stato prodotto un corpus enorme di letteratura scientifica a sostegno dell’utilità dei dolcificanti con poche/senza calorie per la gestione del peso, compresa la stessa revisione sistematica commissionata dall’OMS. L’Associazione Internazionale Dolcificanti ritiene che sia un disservizio non riconoscere i benefici per la salute pubblica di questi importanti ingredienti ed è delusa dal fatto che le conclusioni dell’OMS si basino in gran parte su evidenze a bassa certezza provenienti da studi osservazionali, che sono ad alto rischio di causalità inversa. L’ISA si unisce ad altri, tra cui le agenzie governative di tutto il mondo che hanno risposto alla consultazione pubblica sulla bozza delle linee guida, esprimendo le loro preoccupazioni sulle conclusioni e sulle motivazioni fornite dall’OMS. L’ISA concorda infatti con l’Office for Health Improvement and Disparities del Regno Unito che ha commentato affermando che “le linee guida potrebbero spingersi troppo in là” e con il Department of Health and Aged Care del governo australiano che ha scritto che “la raccomandazione potrebbe portare a risultati indesiderati per la salute di alcuni individui”. Inoltre, l’OMS non ha riconosciuto i benefici ormai consolidati dei dolcificanti con poche/senza calorie nella gestione del diabete come parte di queste linee guida, il che temiamo possa fuorviare i consumatori con diabete che si affidano a questi ingredienti per gestire l’assunzione di carboidrati e zuccheri e mantenere uno stile di vita sano