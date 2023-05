Nuove norme per formazione, aggiornamento e addestramento permanente del personale servizio emergenza sanitaria

L’Assessorato della Sanità, Salute e Politiche sociali informa che nella sua riunione di oggi, lunedì 15 maggio 2023, la Giunta regionale ha approvato l’aggiornamento della disciplina regionale in materia di formazione, aggiornamento e addestramento permanente del personale operante nel servizio di emergenza-urgenza sanitaria.

“Cogliamo oggi il frutto di un importante e articolato lavoro che è stato svolto dall’Assessorato con il prezioso contributo dei referenti competenti dell’Azienda USL e del mondo del volontariato valdostano, ai quali va il mio più sentito ringraziamento, evidenzia l’Assessore Carlo Marzi. Sin dal nostro insediamento abbiamo operato per aggiornare una disciplina che risale al 2007 e che oggi qualifica ulteriormente la formazione e le competenze di tutto il personale operante nel sistema dell’emergenza-urgenza sanitaria regionale. Le disposizioni regionali sono rivolte a tutto il personale operante nell’Azienda USL e riguardano tutto il mondo dei volontari del soccorso, le nostre preziose e indispensabili sentinelle che sul territorio regionale garantiscono un sempre pronto intervento nelle situazioni di difficoltà”.

“In particolare -prosegue l’Assessore Marzi- la Valle d’Aosta è la prima regione in Italia che mira a professionalizzare i Tecnici di Soccorso alpino: a questi, oltre ad essere Guide alpine con specializzazione elevata, sarà infatti anche richiesta la qualifica di soccorritori, proseguendo quindi nell’elevare conoscenze e capacità operative dei tecnici che operano a stretto contatto con l’Elisoccorso. Andiamo così a migliorare ulteriormente l’intero sistema del soccorso avanzato a fronte di interventi che crescono di anno in anno e che, in una regione montana complessa come la nostra, vengono effettuati in situazioni particolari ad una quota media di 2.500 metri di altitudine”.

Le nuove disposizioni regionali: confermano l’Azienda USL della Valle d’Aosta quale soggetto competente per l’erogazione della formazione, in collaborazione con il mondo del volontariato; introducono flessibilità nei percorsi formativi, con possibilità di intraprendere i corsi in qualsiasi momento dell’anno, grazie anche alla modalità FAD; articolano la formazione su tre livelli per garantire conoscenze e competenze di base anche a coloro che svolgono servizi con connotazione affine al trasporto sociale; prevedono l’implementazione di una piattaforma regionale dedicata; introducono una specifica disciplina per la formazione dei tecnici specializzati del Soccorso alpino e dei tecnici del Soccorso alpino cinofili del Soccorso alpino valdostano operanti nell’elisoccorso, qualificandone le competenze, con la possibilità per coloro che lo desiderano, di integrare la propria formazione ai fini del conseguimento della tessera regionale di volontario del trasporto e soccorso sanitario; ampliano ai volontari del soccorso, che dispongono di specifici requisiti e di specifica formazione, il titolo di docente formatore per svolgere la docenza nei corsi di formazione che abilitano al rilascio della tessera regionale, prevedendo la revisione dell’attuale Registro regionale dei formatori; prevedono la costituzione di un tavolo di lavoro tecnico dedicato, al quale è prevista la presenza di rappresentanti dell’Assessorato alla sanità, salute e politiche sociali, dell’Azienda USL della Valle d’Aosta e dei soggetti del mondo del volontariato titolari di convenzioni con l’Azienda medesima, con l’obiettivo di dare avvio a lavori di approfondimento, condivisione e concertazione per confermare e promuovere un percorso partecipato volto a porre in essere azioni di qualificazione del percorso formativo per la piena valorizzazione del mondo del volontariato valdostano.