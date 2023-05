'Giovani Guide crescono' progetto per scoprire patrimonio storico, artistico e culturale di Aosta

“Giovani guide crescono” è un progetto che ha coinvolto alcuni studenti delle classi terze medie della IS San Francesco di Aosta, cimentatisi nello studio e nell'approfondimento del patrimonio storico, artistico e culturale della città di Aosta, finalizzato all’incontro con la scuola secondaria di primo grado Cavani di Serramazzoni (Mdena ), svoltosi per le vie del centro di Aosta nella mattinata del 10 maggio, come un vero e proprio gemellaggio culturale.

È stata l’occasione per i nostri studenti di vestire i panni di vere e proprie guide turistiche e di accompagnare i loro coetanei modenesi alla scoperta di Aosta romana, medievale e moderna in un tour condotto prevalentemente in lingua francese. Il progetto, gestito dai prof.i Bernardi, Caniggia e Ceccarelli, ha fornito agli studenti gli strumenti culturali e linguistici che hanno permesso loro di ricoprire un ruolo centrale, attivo e autonomo nel percorso e nello svolgimento della visita guidata, oltre che gli strumenti di lettura della realtà circostante per diventare cittadini più consapevoli e attenti.