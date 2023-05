Giroparchi Adventure Trail: inaugurata la prima edizione

Con l’appuntamento di venerdì 12 maggio presso l’English Centre di Aosta, Fondation Grand Paradis ha lanciato Giroparchi Adventure Trail, una nuova iniziativa che accompagnerà un gruppo di dodici ragazzi e ragazze residenti in Valle d’Aosta nell’ascesa di tre grandi cime del Gran Paradiso: il Grand Sertz nella valle di Cogne, la Granta Parey nella valle di Rhêmes e il Gran Paradiso in Valsavarenche.

Il nuovo progetto, realizzato con il contributo della Regione Autonoma Valle d'Aosta (Assessorato Beni e Attività Culturali, Sistema educativo e politiche per le relazioni intergenerazionali) e rivolto a giovani di 17 e 18 anni (nati negli anni 2005 e 2006), si inserisce nella trilogia dei trekking in lingua inglese proposti dalla Fondazione e rinnovati con successo da oltre dieci anni, proponendo in questo caso tre sfide diverse: l’alpinismo, le capacità di comunicazione e quelle di lingua inglese.

L’evento di lancio, che ha visto la partecipazione di numerosi giovani, si è aperto con i saluti e l’illustrazione del concept alla base dell’iniziativa da parte del Direttore di Fondation Grand Paradis, Luisa Vuillermoz, seguita dagli interventi dei partner del progetto, ovvero James Woodall, Direttore dell’English Centre di Aosta, ed Ezio Marlier, Presidente dell’Unione Valdostana Guide di Alta Montagna (UVGAM), accompagnato dalle guide alpine Roger Bovard e Marco Farina.

I partner hanno condiviso con i ragazzi tutte le informazioni utili per poter partecipare a questa prima edizione, a partire dal programma del percorso e della formazione, fino alle modalità di iscrizione e di selezione dei partecipanti.

Grazie ai visori di ultima generazione Meta Quest, i presenti hanno avuto altresì l’occasione di sperimentare l’ascesa alla vetta del Gran Paradiso in realtà virtuale con le postazioni immersive Gran Paradiso VR - Nature and Culture Immersive Experience, ideate e realizzate da Fondation Grand Paradis nell’ambito del progetto Interreg Europe Digitourism.

L’evento di lancio ha riscosso successo e ha destato la curiosità dei ragazzi e delle loro famiglie. Molti hanno già manifestato il proprio interesse a iscriversi a Giroparchi Adventure Trail, attratti dall’opportunità di approfondire la conoscenza dell’alta montagna e degli strumenti per raccontarla al meglio in un contesto internazionale. L’esperienza è stata giudicata una occasione unica nel suo genere e innovativa, in grado di consentire un avvicinamento al Parco Nazionale del Gran Paradiso e ai suoi valori.

Sarà possibile inviare il modulo di iscrizione a Fondation Grand Paradis, allegando il pitch di presentazione della durata di un minuto, fino al 28 maggio.

Per maggiori informazioni e iscrizioni: info@grand-paradis.it ; www.grand-paradis.it