Piano energetico ambientale regionale (PEAR): al via il ciclo di incontri per la presentazione

A questo primo evento seguiranno altri incontri sul territorio regionale previsti martedì 23 maggio alle ore 20.30 a Pont-Saint-Martin (presso il Centre Culturel Villa Michetti), lunedì 29 maggio alle ore 20.30 a Châtillon (presso la Sala polivalente “Prof. Amato Pio Aymonod” della Scuola primaria) e martedì 30 maggio alle ore 18.00 a Pré-Saint-Didier (presso la Sala comunale del Municipio).

Per la partecipazione all’evento è gradita la prenotazione utilizzando il modulo online al seguente link

“Il PEAR - sottolinea Il vice presidente della Giunta, l’Assessore Luigi Bertschy - è la base del processo di transizione energetica della Valle d’Aosta: si tratta di uno strumento ambizioso che raccoglie le sfide e le opportunità che questo percorso comporta. Coerentemente con gli indirizzi strategici posti dalla RoadMap per una Valle d’Aosta Fossil Fuel Free al 2040 e degli sfidanti obiettivi a livello internazionale ed europeo, il PEAR individua quattro Assi di azione, prioritariamente indirizzati alla riduzione dei consumi, in particolare da fonte fossile e all’aumento della produzione da fonti energetiche rinnovabili. È stata data particolare rilevanza anche al tema delle reti e delle infrastrutture che costituiscono una condizione abilitante per la transizione energetica, nonché alla sensibilizzazione e formazione per promuovere nelle persone un ruolo attivo e consapevole in questo percorso. Il tema della ricerca e dell’innovazione, fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi, è trasversale a tutti gli assi di intervento sopra elencati, dal punto di vista tecnologico e infrastrutturale, ma anche, non meno importante, culturale, metodologico e di processo”.

Il Piano, disponibile sul sito istituzionale regionale all’indirizzo: https://www.regione.vda.it/<wbr></wbr>territorio/ambiente/<wbr></wbr>valutazioniambientali/vas/vas_<wbr></wbr>dettaglio_i.asp?pk=2389 , è in consultazione pubblica come previsto dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica fino al 22 giugno 2023, data entro la quale i soggetti interessati possono prendere visione del documento e formulare le proprie osservazioni.