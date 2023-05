Giornata Mondiale della Fibromialgia, corso all'Ospedale Parini di Aosta

Nel mese che ospita la Giornata Mondiale della fibromiagia, celebrata il 12 maggio, l’Azienda USL della Valle d’Aosta e l’Assessorato regionale alla Sanità comunicano l’avvio del nuovo corso dedicato alla “Presa in carico del paziente fibromialgico”, destinato a medici di famiglia, specialisti e altri professionisti sanitari coinvolti, come fisioterapisti e dietisti.

La formazione, organizzata dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Valle d’Aosta (OMCeO VdA) con la SSD Terapia del dolore dell’Ospedale Beauregard di Aosta, è in programma su due edizioni, il 20 e il 27 maggio, nell’aula formativa al 4° piano dell’Ospedale “Parini” di Aosta. Le iscrizioni sono ancora aperte fino al 18 maggio. Le istruzioni si trovano sul sito web www.omceo.vda.it.

“Il nostro impegno come Assessorato e Azienda USL - evidenzia l’Assessore alla Sanità Carlo Marzi - è volto ad anticipare quanto più possibile la diagnosi di questa patologia complessa e talvolta poco riconoscibile. Promuovendo la formazione specialistica dei professionisti della sanità manteniamo alta l’attenzione verso le persone affette da questa patologia cronica, in modo che la loro presa in carico possa seguire percorsi personalizzati e risultare ancora più efficace”.

“Si tratta di un altro importante tassello verso il riconoscimento di questa patologia cronica che in Valle d’Aosta affligge oltre 300 persone, con un rapporto di maschi e femmine di uno a nove. Ai medici e operatori sanitari che parteciperanno al corso verrà fornita una panoramica approfondita e specifica per una presa in carico sempre più completa delle difficoltà che vivono questi pazienti, mettendo in campo gli strumenti necessari a portare sollievo e garantire una buona qualità di vita” dice il dottor Lorenzo Pasquariello, Direttore della Struttura Semplice Dipartimentale Terapia del dolore e responsabile scientifico del corso.

Il termine “fibromialgia” identifica una patologia complessa che porta ipersensibilità al dolore e può essere associata a diversi disturbi come la cefalea, l’astenia, i cambiamenti dell’umore, i disturbi del sonno, ansia, depressione e molti altri. Le conseguenze di questo stato possono essere significative e portano ad un complessivo peggioramento della qualità della vita, fino a diventare invalidanti.

Il trattamento della fibromialgia viene effettuato con un approccio personalizzato, trattamenti farmacologici specifici, la definizione di percorsi assistenziali multidisciplinari ed è prevista la collaborazione delle strutture ospedaliere e sul territorio.

La Valle d’Aosta è stata pioniera sul fronte dell’attenzione ai pazienti fibromialgici. A gennaio è stata approvata la prima esenzione in Italia per i principali farmaci miorilassanti nei casi di pazienti con sindrome fibromialgica, senza nessuna compartecipazione di spesa. Il nuovo codice, H06 “Miorilassante SF”, è partito il 1 marzo e ha validità permanente. Con la Dgr 281/2020 era già stato introdotto un codice dedicato temporaneo, H05. Nel percorso coperto dall’esenzione è prevista una serie di prestazioni sanitarie specifiche tra cui cicli di sedute di agopuntura, colloqui psicologici-clinici, consulenze dal dietista, una visita reumatologica (qualora ritenuta necessaria) e visite con fisiatra o fisioterapista.