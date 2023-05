Avviso pubblico per le imprese femminili innovative montane in VDA

E' stato pubblicato sul sito del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie (DARA) della Presidenza del Consiglio dei Ministri l'Avviso pubblico “Imprese femminili innovative montane – IFIM” che finanzia i programmi di investimento ad alto contenuto tecnologico e innovativo sostenuti da imprese femminili ubicate nei Comuni montani.

L’incentivo si sostanzia in un contributo a fondo perduto, per un importo non superiore al 70% delle spese ammissibili, per un importo massimo di 70.000 euro, ed è gestito da Invitalia; le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 30 maggio 2023.

Si tratta di una misura di incentivazione a valere sul Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane – quota nazionale annualità 2022 - e ha una dotazione complessiva è di 3,9 milioni di euro. La misura è volta a finanziare i programmi di investimento ad alto contenuto tecnologico e innovativo sostenuti da imprese femminili, in particolare start up innovative costituite prevalentemente da donne in forma di società di capitali, anche cooperative, aventi una sede operativa o filiale ubicate nei Comuni montani.

Gli incentivi possono essere richiesti per l'acquisto di impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, hardware e software, brevetti e licenze certificazioni purché direttamente correlate alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa e legate al programma d'investimento mirato allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni caratterizzati da un significativo contenuto tecnologico e innovativo, e/o finalizzato alla valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca e consulenze specialistiche tecnologiche nella misura massima del 20% del totale delle spese di cui ai punti precedenti.

La documentazione e maggiori dettagli sono reperibili oltre che sul sito del DARA reperibile al seguente link: https://www.affariregionali.it/comunicazione/notizie/2023/maggio/fondo-per-lo-sviluppo-delle-montagne-italiane-avviso-pubblico-per-le-imprese-femminili-innovative-montane-ifim/, nella seguente pagina dedicata alla presentazione delle domande: https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/imprese-innovative-femminili-montane-ifim