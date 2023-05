VDAlavora - Appuntamento dedicato alle esperienze di lavoro in carcere e fuori dal carcere

Il primo appuntamento dell’anno, dedicato alla complessa tematica del lavoro nell’ambito carcerario, dal titolo “Per un lavoro fuori. Il lavoro in carcere e fuori dal carcere: una leva di riscatto”, si terrà mercoledì 17 maggio alle ore 17.30 presso l’Auditorium del Conservatoire de la Vallée d’Aoste, ovvero all’interno della Torre dei Balivi che è stata per secoli e fino al 1984, la prigione della città.

L’evento, realizzato in collaborazione con la Casa circondariale di Brissogne e alcuni rappresentanti del Terzo Settore, vuole accendere i riflettori sulla realtà carceraria. Per l’opinione pubblica spesso la finalità rieducativa della pena passa sottotraccia e il carcere rappresenta una realtà da tenere a distanza e di cui avere timore. Con Paola Corti, programmista RAI e conduttrice radiofonica, si racconteranno storie di ex detenuti che ora sono parte attiva e produttiva della nostra società e di imprenditori valdostani che sono andati oltre i pregiudizi e gli stereotipi trovando collaboratori fidati.

“#VDAlavora si propone di affrontare tutte le tematiche che riguardano la diffusione della cultura del lavoro nella comunità, afferma l’Assessore Luigi Bertschy. Il nostro obiettivo è mettere al centro della nostra azione politica la persona e l’importanza che il lavoro riveste per la crescita individuale e per quella di ogni singola realtà lavorativa. E’ dunque necessario investire in questa direzione e con questi incontri intendiamo dare valore a tutti coloro che con il loro bagaglio di conoscenze, competenze ed esperienze, contribuiscono a costruire cultura del lavoro. In quest’occasione affronteremo il tema della formazione e dell’inserimento lavorativo delle persone che stanno scontando o hanno scontato pene detentive.

Inoltre, non mancherà la testimonianza di chi, attraverso la riabilitazione lavorativa, ha dimostrato come il binomio lavoro e carcere è realizzabile, in modo efficace e produttivo. Saranno raccontate le esperienze imprenditoriali interne alla Casa circondariale di Brissogne: il Panificio “Brutti e Buoni” gestito dalla Cooperativa sociale En.A.I.P. Vallée d’Aoste e la Lavanderia gestita dalla Cooperativa sociale Mont-Fallère.

A completare il quadro, anche testimonianze da altre regioni, con Fausto Uberto Bona, responsabile di un’unità produttiva di sartoria attivata all’interno del carcere di Biella, e Antonio Franco, Presidente dell’Associazione Scugnizzi che, con il progetto Finché c’è pizza… c’è speranza, opera nell’Istituto Penitenziario Minorile di Nisida (NA) e la cui storia è raccontata anche nella celebre serie tv RAI “Mare fuori”.

Il messaggio ultimo sarà quello rivolto al tessuto imprenditoriale valdostano, invitandolo a creare un ponte con il mondo penitenziario per consentire alle aziende di guardare a questi lavoratori ed alle imprese nelle quali sono impiegati con uno sguardo manageriale, razionale e inclusivo, senza dimenticare le agevolazioni fiscali disponibili in caso di assunzione. A questo proposito sarà data la possibilità agli imprenditori presenti di prenotare una visita ai laboratori di panetteria e lavanderia del carcere e conoscere così anche coloro che in essi lavorano.

Si ricorda che per partecipare all’evento è necessario iscriversi (disponibili 100 posti) tramite il sito www.vdalavora.it o scaricando l’APP #VDAlavora sui principali stores ai seguenti link:

App store: https://apps.apple.com/us/app/<wbr></wbr>vdalavora/id1603413308

Google Play: https://play.google.com/store/<wbr></wbr>apps/details?id=it.vdalavora