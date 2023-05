Challand-St.-Anselme: Pioggia di onde elettromagnetiche sul capannone delle manifestazioni

Alle spalle del capannone delle manifestazioni collocato in località Quinçod, sorgerà a Challand-St.-Victor, una mega antenna per comunicazioni elettronica (questo si legge nella delibera, ndr.) della ditta Inwit spa.

Il picchetto per il posizionamento del traliccio

La cosa preoccupa alquanto la popolazione che non è stata consultata né informata e quindi è allarmata per le possibili conseguenze sulla salute. Inoltre la delibera non “giustifica” le ragioni della scelta, tanto più che, dicono i cittadini, Challand è già ben servita da vari providers per internet e affini, e aspettano con ansia la famosa fibra haut débit promessa a più riprese. Di più, “abbiamo già un impianto a Chantelan che fornisce un buon segnale, poi ci sono Eolo ed altri gestori”, aggiungono.

Giovanni Thiebat assessore comunale ai lavori pubblici

Nella delibera si legge che la ditta INWIT S.p.A, operatore di comunicazione elettronica, registrata al protocollo numero 405 del 19.01.2023, ha chiesto la disponibilità di un’area comunale per installare un'infrastruttura per reti di comunicazioni elettroniche e dai sopralluoghi effettuati anche dal Sindaco con la ditta incaricata per definire l’area più appropriata, la scelta è ricaduta sulla zona del capannone delle manifestazioni che avrà così un’ottima copertura di onde elettromagnetiche.

