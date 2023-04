Charvensod: Dalla variazione di bilancio nuovi fondi per il rifugio di Arbolle

L’Assemblea ha esaminato e approvato il rendiconto relativo al 2022, che attesta un risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022 pari a 2.293.477,59 euro, di cui 613.747,00 euro di parte accantonata, 1.355.778,49 euro di parte vincolata e 255.951,66 euro destinati agli investimenti, a cui si aggiungono 68.000,44 euro di parte disponibile.

“Il rendiconto è un atto fondamentale che, insieme al bilancio, completa la programmazione generale dell’amministrazione – ha esordito il sindaco Ronny Borbey. Grazie a questo documento possiamo affrontare la variazione di bilancio e proseguire con importanti interventi ed investimenti”. Dopo aver letto la propria relazione, il revisore dei conti ha espresso parere favorevole all’approvazione del rendiconto.

Il Consiglio ha quindi approvato la seconda variazione al bilancio previsionale 2023-25, per un totale di 180.623,69 euro, destinati, in particolare, alle manutenzioni straordinarie di immobili comunali, strade, sentieri, alpeggi, alla copertura dei maggiori costi connessi all’aumento prezzi per il completamento dei lavori al Rifugio Arbolle, alla valorizzazione del patrimonio pubblico e alla implementazione degli itinerari turistici del territorio.

Approvate anche le nuove tariffe TARI relative all’anno 2023, secondo il nuovo piano tariffario dell’Unité des Communes Mont-Emilius, ed il regolamento per i parcheggi comunali coperti di località Capoluogo e Félinaz.

I membri del Consiglio comunale con l'ex presidente e il nuovo presidente della Pro Loco

Al termine dei lavori del Consiglio è stato consegnato un riconoscimento a Paola Quaranta, per diversi anni presidente della Pro Loco, che a inizio marzo ha ceduto il testimone al giovane Jacopo Scali, per ringraziarla per il suo impegno e la sua disponibilità a favore della comunità.