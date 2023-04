Donnas: Per la Scuola di Vert Giunta investe 300mila euro

Il vice Sindaco, Matteo Bosonin, è soddisfatto per l’andamento delle casse comunali di Donnas. Infatti, il Rendiconto 2022 pareggia su 5 milioni 933 mila euro, un risultato soddisfacente, in linea con l’anno precedente con 1 milione e 800 mila euro di investimenti.

“L’Avanzo di Amministrazione – ha precisato Bosonin - è cresciuto, anche se una parte, circa 146 mila euro sono in parte vincolati per spese in corso dell’anno come l’efficientamento energetico di Palazzo Henrielli inoltre ulteriori 300 mila euro saranno impiegati per finanziare la Scuola di Vert”.

Alle osservazioni della minoranza, che ha accusato la maggioranza di non spaer impegnare i fondi disponibili, il Vice Sindaco ha spiegato che tale cifra ha un duplice significato “denota un’ottima capacità dell’Ente di reperire fondi senza intaccare le risorse comunali oltre ad essere un tesoretto per portare avanti i progetti dell’Amministrazione che vedono i costi costantemente salire a causa dell’aumento dei prezzi. Fondi che potranno essere usato per i rincari su Palazzo Henrielli, Chignas, Canton Pontet”.

Il Consiglio ha preso in esame anche la prima variazione di Bilancio, la prima del 2023, con la quale è possibile stanziare circa 1 milione e 900 mila euro di nuove spese di cui 300 mila garantiti dall’Avanzo di Amministrazione.

“Con questa variazione – ha spiegato la Giunta - si inseriscono a bilancio le risorse per il progetto della Scuola di Vert, finanziate dal PNRR oltre un cofinanziamento di 200 mila euro da parte del Comune”.

Vengono inoltre messe risorse per lo spostamento della Scuola di Vert e il relativo allestimento e per i lavori di efficientamento energetico di Palazzo Henrielli. Altre risorse, circa 21 euro, sono state stanziate per la manutenzione dell’acquedotto di Preles e 32 mila per interventi sempre sull’acquedotto d Monteil/Fabrique. Infine, ha concluso il Vice Sindaco , “17 mila euro sono stati stanziati per l’agevolazione TARI a favore dei nuclei familiari con minori che prevede un sconto di 50 euro a minore”.

Sono state infine approvate due convenzioni, la prima con il Forte di Bard per l’offerta culturale e la seconda per il progetto Sport nei Parchi che prevede l’installazione di alcuni attrezzi sportivi in località Montey usufruibili da tutta la cittadinanza.