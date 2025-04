Dolcella Srl: Un’eccellenza dolciaria che cresce e assume con la collaborazione della Regione

Una bella storia di impresa, territorio e lavoro: venerdì 11 aprile 2025, la Dolcella Srl di Pont-Saint-Martin ha accolto l’Assessore regionale allo Sviluppo economico Luigi Bertschy per una visita istituzionale che ha avuto tutto il sapore della concretezza. Insieme a lui, una delegazione di funzionarie e dirigenti dell’Assessorato, a testimoniare l’attenzione della Regione per chi fa impresa in Valle d’Aosta.

L’incontro, guidato da Idris Anday, dirigente dello stabilimento, ha permesso di fare il punto sul presente e soprattutto sul futuro di questa azienda dolciaria a capitale interamente privato, che oggi dà lavoro a 20 persone e si prepara a un’importante espansione: l’introduzione di un secondo turno produttivo porterà all’assunzione di almeno 10 nuovi dipendenti entro l’anno.

Una notizia che sa di ottimismo in tempi dove spesso si parla di crisi: Dolcella non solo resiste, ma investe, e lo fa con un forte radicamento nel territorio. Il socio unico, Ortu Holding BV, ha creduto in questa realtà industriale, acquistando capannoni, impianti e tecnologie. Un investimento che oggi comincia a dare frutti, con una visione chiara che guarda all’innovazione ma anche alla valorizzazione del “made in Vallée”.

Un’attenzione speciale è stata dedicata all’identità valdostana dei prodotti: le nuove confezioni regalo porteranno i nomi delle località della regione, un modo intelligente per unire gusto e promozione del territorio. E a breve, nello stabilimento di Pont-Saint-Martin, sarà aperto anche uno spaccio aziendale in formula cash & carry, altro segnale di apertura verso la comunità.

Idris Anday, Dirigente Stabilimento (a sn) ha accolto con: Loredana Chappoz, Responsabile dell’amministrazione, e Ernesto Carrega, Consulente tecnologo, la delegazione regionale guida da Luigi Bertschy

Nel confronto con l’Assessore Bertschy – affiancato da Jasmine Abram, dirigente della struttura regionale Ricerca e innovazione, e dalle funzionarie Viviana Hérin e Soraya Trèves – sono emerse anche alcune criticità, come quelle legate alla burocrazia per l’installazione dell’insegna aziendale. Segno che quando le istituzioni si avvicinano davvero alle imprese, i problemi si possono affrontare senza filtri.

Il dialogo tra pubblico e privato non si è esaurito con una semplice visita. L’azienda collaborerà con il Centro per l’Impiego di Verrès per il reclutamento del nuovo personale e investirà nella formazione, in collaborazione con i propri fornitori. Un modello virtuoso, che ha colpito positivamente l’Assessore Bertschy: “La forza della nostra economia sta nelle piccole e medie imprese che credono nel territorio e nei giovani. Dolcella è un esempio concreto di come l’innovazione e l’identità possano viaggiare insieme” – ha commentato a margine dell’incontro.

La giornata si è chiusa con la visita allo stabilimento, dove i rappresentanti regionali hanno potuto dialogare direttamente con le maestranze, raccogliendo spunti e testimonianze. Un segnale forte di partecipazione e ascolto.