Un grande 25 Aprile per la democrazia e la Costituzione

Il 25 Aprile è la data del calendario civile in cui tutti i cittadini e le cittadine ricordano la Liberazione, e quindi, la Resistenza che ha cambiato la storia d’Italia con la sconfitta del nazifascismo. Con la Costituzione repubblicana e antifascista si sancì la conquista della democrazia e di libere Istituzioni.

Il 25 Aprile, che pose fine alla tragedia della guerra, fu preceduto da un ventennio di lotte antifasciste, durante il quale decine di migliaia di italiani furono perseguitati, arrestati, confinati, deportati e uccisi perché contrari al regime di Mussolini.

Ogni anno celebriamo questo giorno e rinnoviamo l’impegno in difesa di quei valori.

Quest’anno lanciamo un appello affinché il 25 Aprile sia caratterizzato da una straordinaria partecipazione unitaria di donne e uomini, giovani, famiglie, popolo.

Esprimiamo preoccupazione per dichiarazioni, decisioni e comportamenti di alcuni rappresentanti delle istituzioni e della politica che, in vari casi, sono apparse divisive e del tutto inadeguate rispetto al ruolo esercitato.

Si impone una netta condanna del fascismo, mentre si moltiplicano episodi di violenza e di apologia del fascismo stesso di cui si rendono protagonisti gruppi che si ispirano a quella ideologia e a quelle politiche, riaffermando in questo giorno che unisce tutti gli italiani il significato più profondo della Liberazione.

Aggiungiamo l’allarme per la grave situazione economica e sociale in cui versa l’intero Paese a causa degli effetti perversi di tante crisi che si sono sovrapposte e intrecciate, e la necessità e l’urgenza, a più di un anno dall’aggressione russa all’Ucraina, di spingere il governo italiano e l’Unione Europea a dare vita a una iniziativa diplomatica per aprire uno spiraglio di trattativa che crei le condizioni di una pace giusta e duratura.

Sosteniamo lo spirito e la lettera della Costituzione, di cui ricorre il 75° anniversario dell’entrata in vigore, che disegna una Repubblica parlamentare, antifascista, una e indivisibile, dando forma alle speranze e ai sogni di futuro di quanti combatterono e diedero la vita.

Per queste ragioni pensiamo che i valori dell’antifascismo e della Resistenza, incarnati nella Costituzione, non siano mai stati così attuali come oggi: è bene che libertà e liberazione, piena democrazia ed eguaglianza sociale, lavoro, pace, solidarietà orientino le Istituzioni della Repubblica e la vita quotidiana dei cittadini.

Per questi obiettivi e su questi valori fondativi chiamiamo cittadine e cittadini, affinché il 25 Aprile di quest’anno sia una grandissima festa unitaria, pacifica, antifascista e popolare a sostegno della democrazia e a difesa della Costituzione della Repubblica.

FESTA DELLA LIBERAZIONE in Valle d’Aosta

25 APRILE – 28 APRILE 2023

Queste le iniziative che toccheranno diversi luoghi della Valle d’Aosta per ricordare la LIBERAZIONE della nostra regione dall'occupazione nazifascista, avvenuta al termine della seconda guerra mondiale. Il 25 aprile, oltre alle iniziative ufficiali organizzate con la Regione o i Comuni interessati, come comitato regionale proponiamo diverse iniziative più culturali (pensate in collaborazione con i ragazzi, le diverse istituzioni scolastiche, sindacati, associazioni e comuni della Valle coinvolti) e iniziative di tipo sportivo (in collaborazione con l’UISP), per coinvolgere attivamente la comunità.

In particolare questo sarà il calendario:

COMMEMORAZIONE UFFICIALI ED EVENTI CORRELATI DEL 25 APRILE

AOSTA

Ore 9,30 - cimitero di Aosta

Santa Messa al Sacrario e deposizione corona.

Ore 10,30 - giardino della Rimembranza di via Festaz

Deposizione corona al monumento dei Morts de la Liberté.

Ore 10,40 Corteo verso piazza Chanoux, alzabandiera, deposizione corona, lettura dei primi articoli della Costituzione a cura dei ragazzi del Gruppo Sportivo Vigili dei Fuoco Giuseppe Godioz, discorso celebrativo dell’oratore dell’ANPI, Carlo GHEZZI, vicepresidente (vicario) e del Presidente della Regione, Renzo TESTOLIN.

AOSTA - GRESSAN

25 aprile dalle ore 9,00

TROFEO DELLA LIBERAZIONE - campo di calcio comunale Mont Fleury

Torneo di Calcio categorie Pulcini.

25 aprile dalle ore 15,00

5° Memorial “Donato Rosset” - campo di calcio di Gressan

Torneo di Calcio categorie Veterani.

Verranno inoltre deposti dei fiori a monumenti di diversi Comuni della sezione "Anna Cisero Dati" con i rispettivi Sindaci. JOVENCAN ore 8,30, CHARVENSOD ore 8,30, RHEMES-SAINT-GEORGES ore 9,45, SAINT-PIERRE ore 10,30, MORGEX ore 11.

FENIS

in collaborazione con la Società Filarmonica di Fenis e il Coro ChantEnvers.

Ore 10,30 di fronte alla Chiesa ritrovo dei partecipanti per la Santa Messa in suffragio dei Caduti, corteo fino al Monumento ai Caduti, discorsi celebrativi. Seguirà un aperitivo a buffet, infine tutta la sezione si riunirà a Fenis per il pranzo.

BRISSOGNE - SAINT-MARCEL

Ore 9,30

Ritrovo dei manifestanti presso i rispettivi Comuni e deposizione di omaggi floreali ai cippi dei caduti.

Ore 11,00 - Municipio di Brissogne

Discorsi celebrativi e consegna della carta di maturità civica ai neo-diciottenni. A seguire aperitivo.

NUS

in collaborazione con l’Associazione Nazionale Carabinieri sez. Nus Fenis, l’ANA – sez. Nus Saint-Barthélemy, i Carabinieri Stazione di Nus

Ore 9,30 alla lapide ai Caduti vicino alla Chiesa ritrovo dei partecipanti. deposizione della corona, discorsi celebrativi con la banda la Lyretta, deposizione di una targa commemorativa ai caduti per la liberazione.

******************

Per chi lo desidera i festeggiamenti per la Liberazione si concluderanno con il consueto pranzo che riunirà tutte le sezioni e si svolgerà a FENIS presso il locale “Lo Bistrot” con inizio alle ore 13, costo euro 25,00/30

Prenotazione fino ad esaurimento posti entro il 22/04/2023 telefonando ai membri del direttivo ai seguenti numeri Nus 3471665720 Fenis 3313760991 Saint Marcel Brissogne 3287013936/3337015722

SAINT-VINCENT

Ore 10,45 - Chiesa Ritrovo dei partecipanti e Messa in suffragio dei caduti

Ore 11,40 Corteo a partire dalla Chiesa verso il monumento ai caduti, deposizione corona

Ore 12,00 Discorsi celebrativi. Sarà presente la banda musicale di Saint-Vincent.

Ore 13,00 Pranzo (è gradita la prenotazione al 335 5939436)

VERRES - MONTJOVET

VERRES

Ore 10,00 – piazza Ospedale Ritrovo

Ore 10,30 Corteo preceduto dalla Filarmonica di Verrès e deposizione di corona al monumento ai caduti in piazza XXV Aprile

Ore 10,45 - Piazza René de Challand Saluto del Sindaco, lettura curate dei bambini della scuola primaria e discorso celebrativo dell’ANPI

MONTJOVET

Ore 12,00 Deposizione di una corona al monumento ai caduti. Saluto del Sindaco, lettura collettiva dei Principi fondamentali della Costituzione a cura dei bambini della scuola primaria.

Ore 13,00 Pranzo presso il ristorante Napoléon

Ore 14,30 Gara di palet: “Trofeo anniversario della Liberazione”.

ISSOGNE

Ore 17,00

Cerimonia della dispersione delle ceneri del partigiano Pietro Parisi "Brindisi" presso la località Pianfey

Cerimonie di commemorazione e deposizione corone ai monumenti ai Caduti in collaborazione con le sezioni dell'ANA dei diversi comuni.

GABY - e DONNAS Ore 8,30 - LILIANES Ore 8,50 - PERLOZ Ore 9,00 - ISSIME Ore 9,10 - FONTAINEMORE Ore 9,30

Tutte le delegazioni presenti confluiranno poi alla cerimonia principale e la conclusione conviviale della manifestazione a

PONT-SAINT-MARTIN

Ore 9,15 Sfilata Banda di Pont Saint Martin e Gruppo Alpini lungo Via Chanoux da Viale Carlo Viola fino alla SEDE A.N.P.I.

Ore 9,30-10,00 Raduno davanti alla sede A.N.P.I. (Via Chanoux 133)

Ore 10,00 Partenza sfilata fino alla Chiesa Parrocchiale

Ore 10,10 Santa Messa con Benedizione corone

Ore 10,50 A seguire: trasferimento in corteo in via Chanoux, soste per commemorazione e deposizione corone ai monumenti ai caduti in piazza IV Novembre e piazza I° Maggio. Sosta al monumento Alpini in piazza Martiri della Libertà.

Ore 12,10 Al termine: Aperitivo (Bar del Palazzetto) offerto dalla sezione A.N.P.I. Mont Rose

Ore 13,00 Pranzo Conviviale (Ristorante Lon Ch'a i é), via Nazionale per Carema n. 47, Pont-Saint-Martin (25 euro a persona - prenotare entro venerdì 21 Aprile direttamente presso il ristorante cell.340 7678041)

Ore 16,30-18,30 La giornata si concluderà con un Pomeriggio musicale di "Canti della Resistenza e oltre", con Roberto Contardo e Skass & Gabri, presso la Sala Polivalente del Palazzetto dello Sport di Pont-Saint-Martin, a cura di A.N.P.I. e S.O.M.S. di Pont-Saint-Martin.

27 aprile ore 14,30 - 15,30

Passeggiata nel centro di Pont-Saint-Martin

Evento musicale itinerante "Storie Suoni Libertà" con letture e brani musicali eseguiti da alunni dell'Istituzione Scolastica Mont Rose A. L'iniziativa si svilupperà tra via Chanoux e via Roma, a partire dal monumento alla Resistenza di Piazza I° Maggio, con soste in alcuni punti che ricordano momenti significativi della guerra e della Resistenza. A cura delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado di Pont-Saint-Martin.

28 aprile

Biblioteca Ida Desandre' - Aosta

Presentazione del progetto "La Resistenza delle donne" realizzato, per il secondo anno, con alcune classi dell’Istituzione Scolastica Eugenia Martinet, dell'’Istituzione Scolastica Innocenzo Manzetti e del Liceo Scientifico Bérard. A conclusione di un percorso di studio e di rielaborazione, le classi coinvolte si troveranno per ricordare la Liberazione di Aosta e il ruolo speciale che alcune donne ebbero affinché questa fosse possibile. Gli studenti insieme ai propri docenti, ai familiari e agli amici di Lucia Bertolin, Anna Cisero Dati, Ida Desandre' e Aurora Vuillerminaz, conosceranno e rifletteranno sul ruolo che queste donne hanno svolto nel testimoniare con la propria vita l’antifascismo. I nostri studenti ne condivideranno la memoria, attraverso musica e parole. Questa presentazione sarà filmata e il video ricordo di questa giornata divulgato nei circuiti scolastici.