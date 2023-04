Modifiche modelli prevenzione incendi

In caso di incendio, l’incolumità delle persone e la tutela dei beni e dell'ambiente devono poter essere garantiti sul territorio nazionale in modo uniforme. È per questo che la normativa fissa precisi criteri da adottare nell’interesse di tutta la collettività. Accanto a norme, misure e provvedimenti, sono stati studiati accorgimenti e modalità di azione che contribuiscono a scongiurare l'insorgere di incendi e a limitarne le conseguenze.

Per i settori industriali, in cui è più alto il rischio di incidenti gravi, sono previste verifiche ispettive, sopralluoghi, pareri sui progetti, soprattutto se si tratta di centrali elettriche o elettrodotti.

Gli insediamenti civili, commerciali, artigianali e industriali e il settore nucleare sono soggetti a normative specifiche di prevenzione incendi.

Infine, anche i prodotti, come estintori, moquette o mobili imbottiti, devono rispettare la normativa antincendio prima di essere installati. Per loro sono previsti test di prova e valutazioni di laboratorio; solo in un secondo momento ottengono il rilascio di certificazioni, di omologazioni, di benestare tecnici, di pareri o di valutazioni analitiche.

Le attività di studio, di sperimentazione e di promozione di corretti modelli di comportamento vengono realizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Un impegno interdisciplinare che si concentra sui rischi di incendio, sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e dei prodotti, sul pericolo di incidenti rilevanti causati dalla diffusione di sostanze nocive.

Nuove disposizioni

In conformità a quanto previsto dal decreto DCPST n. 1/2023 della Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, l’ufficio prevenzione incendi del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco ha apportato le seguenti modifiche:

1.Istanza di valutazione del progetto

Il modello PIN 1-2018 è sostituito dal modello PIN 1-2023;

2.Segnalazione Certificata di Inizio Attività

Il modello PIN 2-2018 è sostituito dal modello PIN 2-2023;

3.Certificazione di resistenza al fuoco

Il modello PIN 2.2-2018 Cert. REI è sostituito dal modello PIN 2.2-2023 Cert. REI;

4.Istanza di deroga

Il modello PIN 4-2018 è sostituito dal modello PIN 4-2023;

5.Istanza di nulla osta di fattibilità

Il modello PIN 5-2018 è sostituito dal modello PIN 5-2023;

6.Attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio

Il modello PIN 3-2018 è sostituito dal modello PIN 3-2023;

Pertanto a partire dal 01.05.2023 non verranno più acquisite le istanze presentate mediante l’impiego dei modelli PIN del 2018.

Parte di testo da inserire in modulistica – prevenzione incendi in sostituzione del testo precedente

MODULISTICA DI PREVENZIONE INCENDI

In vigore dal 1 maggio 2023

aggiornata in base al decreto DCPST n. 1 del 16/01/2023

