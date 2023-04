Avis perde donatori ma aumentano donazioni sangue

Nel 2022, sono state donate 5.375 sacche di sangue, anche grazie all'apporto di 248 nuovi donatori. L'Avis regionale della Valle d'Aosta ha celebrato sabato a Gressan la sua assemblea annuale. Allo scorso 1 gennaio, l'Associazione volontari italiani del sangue contava in Valle d'Aosta 3.980 affiliati, dei quali 3.640 soci donatori e 340 soci non donatori. Tra gli affiliati, il 63% sono uomini e il 37% donne. Le donazioni dei soci raggiungono il 76% del totale raccolto dal Centro trasfusionale dell'ospedale regionale Umberto Parini di Aosta. I dati sono stati diffusi dall'Agenzia Dire.



"Si registra un leggero decremento dei soci effettivi nell'anno, perché a fronte di 248 nuove iscrizioni sono subentrare 292 cancellazioni di persone che non hanno più fatto donazioni negli ultimi due anni o che per motivi di età o problemi salute non possono più donare" ha detto nella sua relazione il presidente regionale, Angelo Vancheri.



Obiettivo dell'Avis regionale è di "essere presenti anche nella scuola, a tutti i livelli. Per questo, l'impegno dell'Avis non si è mai limitato alla sola promozione della donazione, ma ha toccato in modo più ampio la propensione a compiere del bene, a essere cittadini responsabili e attivi all'interno delle nostre comunità. In quest'ottica è essenziale operare a stretto contatto con le nuove generazioni perché possano essere il processo di miglioramento e cambiamento, tanto nel presente quanto nel futuro" conclude Vancheri.