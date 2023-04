IL COLLEGAMENTO TRA CAMBIAMENTI CLIMATICI E FERTILITA’ MASCHILE

Il 20 e 21 aprile la Valle d’Aosta sarà al centro dell’Andrologia italiana. La regione alpina è stata scelta come sede dei lavori del Congresso Nazionale di Andrologia e del Congresso macroregionale Lombardia-Piemonte-Valle d’Aosta. L’evento, patrocinato dall’Azienda USL, si svolgerà su Skyway Monte Bianco, a Courmayeur.

Il titolo del congresso è “Climate change: the future is NAU”, riferito al progetto NAAU (Natura, Ambiente, Alimentazione, Uomo) sviluppato dalla Società Italiana di Andrologia per aumentare la consapevolezza di quanto sia fondamentale l'attenzione alla salute maschile (fertilità, sessualità) in relazione all’ambiente che ci circonda, agli alimenti di cui ci nutriamo e all'integrazione con micronutrienti, tutti aspetti su cui impattano i cambiamenti climatici.

“L’opportunità di ospitare eventi di questa assoluta rilevanza – dice l’Assessore Carlo Marzi - rappresenta un importante riconoscimento del percorso di continuo sviluppo e crescita dell’Andrologia in Valle d’Aosta, avviato dai dottori Thiébat, Pierini ed Enria, quest’ultimo purtroppo recentemente scomparso. A testimonianza del livello di eccellenza raggiunto in questo ambito, proprio recentemente l’équipe di Urologia dell’Ospedale Parini ha portato a termine con successo il primo intervento al mondo di posizionamento chirurgico di una protesi peniena, utilizzando una tecnica altamente innovativa. L’équipe valdostana avrà quindi l’onore di condividere i risultati raggiunti con il mondo scientifico, presentandone i risultati in convegni internazionali, mentre più in generale prosegue il quotidiano impegno profuso nell’affrontare le ingenti necessità che attengono alla sanità valdostana”.

“L’inquinamento danneggia direttamente la sessualità e la fertilità maschili e la prevenzione delle patologie andrologiche è da anni al centro del nostro lavoro e delle nostre iniziative scientifiche – dice il dottor Emanuele Baldassarre, specialista urologo e andrologo nella Struttura Complessa di Urologia dell’Ausl Valle Aosta, ideatore e presidente del Congresso -. L'andrologia è una branca multidisciplinare, che si occupa non solo di disturbi sessuali, di chirurgia o endocrinologia, ma anche di benessere dell’uomo in senso lato. La Valle d’Aosta sta assistendo in prima persona a mutamenti climatici importanti, quali l’arretramento inesorabile dei nostri ghiacciai. L’effetto del riscaldamento globale sulla fertilità maschile sarà discusso a lungo con la presenza di esperti di livello internazionale, come il Prof. Luigi Montano, fondatore di Ecofoodfertility”.

Le sessioni affronteranno argomenti che abbracciano tutta l'evoluzione del maschio: si discuteranno i temi caldi legati alle patologie dello spermatozoo, passando attraverso il complesso meccanismo della pubertà fino alla senescenza. “Processi fisiopatologici che impattano non solo sulla salute fisica ma che si declinano in importanti eventi psicosomatici - spiega Baldassarre -. Molte delle patologie trattate sia in ambito medico sia chirurgico sono spesso la conseguenza di una mancata prevenzione. Gli specialisti devono aggiornarsi continuamente e cambiare il proprio modo di pensare e di approcciarsi alla cura della salute maschile attraverso la conoscenza delle innovazioni terapeutiche connesse all’integrazione nutraceutica, all’approccio multidisciplinare. I pazienti stanno divenendo ogni anno più attenti a questo tipo di approccio e chiedono spesso chiarimenti al personale sanitario”.

Ospitare un Congresso nazionale di una Società scientifica è un evento di assoluta rilevanza per la nostra Regione Autonoma e la nostra Azienda USL – sottolinea Baldassarre - e tale risultato è frutto del grande lavoro della SC Urologia in ambito andrologico, ma anche del nostro splendido ambiente alpino e della location assolutamente unica al mondo, quale è Skyway”.