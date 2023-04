Le ultime news sulla salute di Berlusconi

Zangrillo torna in ospedale: "Ho già detto tutto"

"Quello che dovevo dire l'ho detto" sulle condizioni di Silvio Berlusconi. Il professor Alberto Zangrillo responsabile della terapia intensiva, dove è ricoverato l'ex premier per una infezione polmonare in un quadro di una leucemia mielomonocitica cronica, tornando in ospedale per la seconda volta oggi, non ha rilasciato altre dichiarazioni ai cronisti, invitandoli a rifarsi al bollettino medico rilasciato in mattinata. "Il Genoa ha pareggiato, oggi mi girano..." ha concluso, lasciandosi andare a una battuta sul pareggio della sua squadra del cuore di cui e' presidente