Manifestazione d’interesse per attività temporanea di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande in occasione delle manifestazioni culturali nel parco del Castello di Aymavilles

L’Assessorato Beni e Attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali informa che è stato pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse per l’attività temporanea di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande presso il parco del Castello di Aymavilles in occasione delle manifestazioni estive 2023, organizzate dalla Struttura patrimonio storico artistico e gestione beni culturali.

Gli operatori economici interessati potranno scaricare la modulistica e ottenere le informazioni necessarie sul sito della Regione autonoma Valle d’Aosta al seguente link:

https://appweb.regione.vda.it/<wbr></wbr>DBWeb/bandigara/BandiGar.nsf/<wbr></wbr>BandiInScadenza?openform&l=ITA