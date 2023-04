La Cogne Acciai Speciali si rafforza nella produzione di barre di grandi dimensioni

“L’operazione rappresenta il primo step dell’annunciato processo di crescita per rafforzare la nostra posizione di leader globale nella produzione di acciai inossidabili lunghi speciali. Siamo contenti di accogliere il team di Outokumpu Long Products nella nostra famiglia, la cui competenza e professionalità saranno fondamentali per supportare la nostra strategia di crescita, che contempla anche la fornitura di semi prodotti dallo stabilimento di Aosta". Massimiliano Burelli, Amministratore Delegato di Cogne Acciai Speciali commenta così la firma per il contratto per l’acquisizione degli stabilimenti di Degerfors e Storfors di Outokumpu Long Products AB in Svezia.

Con questa ultima cessione - spiega una nota aziendale - Outokumpu Group esce completamente dal business dei prodotti lunghi in acciaio inossidabile e Cogne Acciai Speciali si rafforza ulteriormente nella produzione di barre di grandi dimensioni.

"L’acquisizione - prosegue il manager - ci dà inoltre la possibilità di integrare e sviluppare la distribuzione di prodotti nella regione nordica e baltica. Ci aspettiamo che il processo venga concluso nei prossimi mesi".

La transazione, infatti, è soggetta all’approvazione delle autorità competenti e si perfezionerà come acquisto delle quote azionarie. Cogne Acciai Speciali S.p.A. Cogne Acciai Speciali S.p.A. ("CAS") è un'azienda leader a livello mondiale nella produzione di prodotti lunghi in acciaio inossidabile e leghe di nichel con sede ad Aosta, Italia, che fornisce servizi di fusione, colata, laminazione, forgiatura e lavorazione a freddo.

CAS ha un mercato di nicchia per i prodotti industriali, che comprende acciai inossidabili ed in lega di nichel, acciai per valvole per il settore automobilistico e prodotti su disegno in acciai speciali. CAS detiene una posizione di leadership nel mercato europeo con uffici di vendita in più di 15 Paesi, in tutto il mondo. Dal dicembre 2022, Cogne Acciai Speciali fa parte del Gruppo Walsin Lihwa.