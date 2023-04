Presenza di banconote false da 100 Euro sul territorio

Nell’ambito dei servizi predisposti per la prevenzione e repressione dei reati in genere e di controllo del territorio, nel capoluogo Aostano e nell’Alta Valle, in vista anche delle imminenti Festività Pasquali, militari della Compagnia Carabinieri di Aosta, Nucleo Operativo e Radiomobile, hanno rinvenuto e consegnato alla locale sede della Banca d’Italia 10 banconote da 100 Euro palesemente contraffatte.

Le banconote erano state cedute in pagamento presso esercizi pubblici e commerciali di Courmayeur e Aosta.

In particolare, le banconote, tutte riconducibili a numeri di serie differenti ma in sequenza alfanumerica progressiva, presentano evidente difformità al tatto e colorazione alterata nei disegni e simboli, nonché prive di filigrana in controluce e con ologrammi non riflettenti.

Pertanto, si invita la popolazione ed in particolare commercianti ed esercenti, a porre particolare attenzione alle banconote in questione, del nuovo tipo, contattando immediatamente le Forze Dell’Ordine in caso di ritrovamento o di tentativi di spendita da parte di terzi.