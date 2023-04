Per gli utenti che devono rinnovare l’esenzione e chiedere informazioni è possibile procedere tramite email o recarsi agli sportelli di scelta e revoca del Distretto competente. Nei Distretti 1 (Morgex) e 2 (Aosta) è attiva la PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA. Per i Distretti 3 (Châtillon) e 4 (Donnas) l’accesso è libero

Il 31 marzo scadono le esenzioni da reddito che consentono al cittadino di ottenere l'esonero totale o parziale dal pagamento dei ticket sanitari. Si tratta delle esenzioni con codice E01, E03, E04. Non sono incluse quelle legate alla disoccupazione.

I cittadini possono verificare se la propria esenzione è confermata o meno consultando il Fascicolo Sanitario Elettronico o tramite email oppure presso gli sportelli di scelta e revoca del Distretto di competenza. La richiesta di informazioni o di eventuale rinnovo si può presentare via email oppure recandosi agli sportelli di scelta e revoca del proprio Distretto di competenza:

◦ Distretto 1 (Morgex- St-Pierre): uapmorgex@ausl.vda.it

◦ Distretto 2 (Aosta): sceltarevocadistretto2@ausl.vda.it

◦ Distretto 3 (Chatillon): uapchatillon@ausl.vda.it

◦ Distretto 4 (Donnas): uapdonnas@ausl.vda.it

L’accesso agli sportelli di scelta e revoca è libero per quanto riguarda gli sportelli del Distretto 3 (Châtillon) e del Distretto 4 (Verrès-Donnas). Per il Distretto 1 (Morgex) e il Distretto 2 (Aosta, Via G. Rey 1) è stata invece introdotta, dal 1 marzo, la prenotazione obbligatoria, da effettuare:

• tramite CUP telefonico al numero 0165 548387, dalle ore 08:00 alle ore 16:30, dal lunedì al venerdì;

• presso gli sportelli CUP di V.le Ginevra e del Beauregard, dalle ore 07:40 alle ore 15:30, dal lunedì al venerdì;

• presso lo sportello CUP del Poliambulatorio di Morgex (Viale del Convento, 5) dalle ore 08:00 alle ore 14:00, dal lunedì al venerdì;

• presso lo sportello CUP del consultorio di Saint-Pierre dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 13:00.

Per la presentazione delle esenzioni, la modulistica e i documenti da utilizzare per l’espletamento delle pratiche presso gli sportelli e per l’invio via email sono reperibili anche in tutti i punti informativi dislocati sul territorio (portinerie ospedaliere, Punto informazioni in Via G.Rey 1 e nei Distretti).