L’Azienda USL della Valle d’Aosta invita i cittadini ad inserire e/o aggiornare i propri recapiti (indirizzo mail e numero di cellulare) nel Fascicolo Sanitario Elettronico.

L’azione è essenziale al fine di velocizzare l’invio di comunicazioni agli assistiti via email e/o SMS. Con questo sistema i cittadini valdostani possono ricevere comodamente da casa un SMS sul loro smartphone, oppure una email (è possibile scegliere anche entrambe le tipologie) per la cessazione o cambio del medico di famiglia o per il rinnovo dell’esenzione da reddito, nonché i promemoria per le visite specialistiche.

Per procedere il cittadino deve semplicemente accedere al suo fascicolo, cliccare la voce “Anagrafica” (che appare nella parte alta della pagina, accanto al suo nome) e successivamente la voce “Notifiche”. A questo punto sarà necessario spuntare la casella “Email”, oppure quella “SMS”, o entrambe, che si trovano a fianco della voce “Ricezione altre notifiche da AUSL e FSE”.

I cittadini che hanno bisogno di un supporto per l’accesso al proprio FSE per l’aggiornamento del campo “Notifiche” possono richiedere il Servizio di "assistenza guidata" recandosi nelle seguenti sedi:

biblioteca dell’Ospedale “Parini” (quarto piano) dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 16:00 con orario continuato

Poliambulatorio di Chatillon

Poliambulatorio di Donnas

Poliambulatorio di Morgex

Consultorio di Verrès

Cup Parini

Cup Beauregard

Farmacie territoriali

E’ anche possibile attivare la “funzione Delega” (che consente di delegare una o più persone di fiducia per la gestione del proprio FSE) online (direttamente dal proprio FSE, attraverso la nuova sezione "Deleghe”) oppure tramite supporto di intermediari, recandosi agli sportelli dell'Azienda USL già elencati con la documentazione richiesta (documento di identità del delegato e del delegante).

I cittadini valdostani che ad oggi hanno attivato il Fascicolo Sanitario Elettronico sono 77.949, pari a circa il 66% degli iscritti al Servizio Sanitario Regionale.