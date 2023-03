In Valle d’Aosta il tratto autostradale più costoso al mondo

Molti considerano ancora la Valle d’Aosta un’isola felice o il paese del bengodi e invece i residenti devono tirare la cinghia e sono trattati come turisti, viaggiatori e vacanzieri carichi di soldi.

La sezione Motori della Gazzetta dello Sport ha stilato nel mese di febbraio la lista dei tratti autostradali italiani in cui si paga di più per ogni chilometro percorso.

Al primo posto, secondo la redazione della Gazzetta dello Sport, c’è la A33 Asti-Cuneo: lunga 90 km, prevede un pedaggio di 20,40 euro e cioè - spiega il quotidiano - 0,22 euro per km.

Secondo posto per la A32 Torino-Bardonecchia: 72 km per 12,60 euro (0,17 euro per km).

Anche la terza autostrada più costosa d’Italia, dice il quotidiano, è in Piemonte: è la A5 Santhià-Aosta. Il tratto è lungo circa 96 km e per percorrerlo tutto ci vogliono 14,60 euro (0,15 euro per km).

Ma sono tariffe davvero ridicole se si mettono a confronto con il tratto della A5, ovvero da Aosta Est – Aosta Ovest la cui tariffa fa piangere se si pensa che gli oltre 400 km. della Salerno-Reggio Calabria sono gratuiti.

A pagare dazio sono in particolare residenti, operatori turistici che vivono e operano nella media alta valle ed i e turisti che scelgono il territorio del Gran Paradisio per immergersi nella natura. Grand Paradis: la beffa maggiore è per gli utenti del casello Aosta-Ovest. L’esosità della tariffa per i circa 10 chilometri di autostrada è stata oggetto di reclami dei sindaci, ma il silenzio è stato tombale.

L’esosità è ancor più ingiustificata visto che utilizzando quella che è considerata la circonvallazione di Aosta evita di transitare nel centro del capoluogo valdostano e ridurre così l’inquinamento ed il traffico.

Una vera follia il costo del pedaggio. Per percorrere circa 10 chilometri di autostrada si devono sborsare quasi 12 euro, più di un euro al chilometro. !2 euro, tanti quanti se ne spendono per arrivare, sempre in autostrada, a Courmayeur.

I Sindaci, in modo unanime, hanno decretato l'assurdità della situazione, particolarmente beffarda per gli utenti in uscita su Aosta-Ovest, poiché, se non dotati di Telepass, anche percorrendo i soli 10 km che separano Aosta-Est da Aosta-Ovest, questi pagano l’intera tratta sino a Courmayeur.

Questo penalizza i residenti che lavorano fuori valle (e non possono aderire agli sconti per le tratte fisse) e tutti coloro che utilizzano l’autostrada per andare in Piemonte o in bassa valle, anche per il rifornimento di merci. Ma il danno maggiore è verso i turisti e in particolare verso gli stranieri che scelgono la Valle d'Aosta per visitare il territorio del Gran Paradiso e il suo Parco Nazionale, che, ovviamente, non sono dotati di Telepass.

La situazione è veramente assurda se si considera che ad Aosta-Ovest esiste un casello ma non vi è uno stallo preposto affinché coloro che non sono dotati di Telepass possano pagare il giusto pedaggio.

Molti turisti dicono candidamente che è molto più conveniente scegliere altre località delle Alpi, piuttosto che venire in Valle d’Aosta e dover pagare il salasso della A5, con la beffa aggiuntiva dell'uscita su Aosta-Ovest per la quale si paga il pedaggio per la tratta non percorsa fino a Courmayeur.