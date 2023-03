Europol, Spelgatti (Lega): da governo segnali contro trafficanti esseri umani

“Nella riunione abbiamo evidenziato l’interconnessione tra la tratta degli esseri umani e i flussi irregolari lungo le rotte del Mediterraneo. L’azione politica e diplomatica del governo italiano ha determinato una risposta europea, che si è tradotta in un impegno a realizzare misure concrete di aumentata azione esterna, di cooperazione rafforzata e di controllo delle frontiere esterne. Un segnale importante da parte del nostro governo è stato l’adozione di norme penali volte ad aggravare la disciplina sanzionatoria per i reati connessi al traffico di migranti. Appare comunque non più procrastinabile una riforma del sistema europeo di gestione dei flussi migratori, orientata a una più efficace cooperazione con i Paesi di origine e di transito”.

Così la Senatrice della Lega Nicoletta Spelgatti, a margine della dodicesima riunione del Gruppo di controllo parlamentare congiunto sull’Europol, in corso a Stoccolma.