Alimentazione, connessioni, sport e socialità per una maggior qualità di vita dei senior

Un incontro di approfondimento con le Istituzioni e con tutti gli attori della società - spiega Coldiretti - sui temi legati a sicurezza, salute e servizi per promuovere gli interessi e le istanze dei cittadini, pensionati e anziani, per la migliore tutela della loro condizione per un invecchiamento attivo e dignitoso, rinsaldando la solidarietà tra generazioni.

Una comunità, quella dei senior, ricca di esperienza e valori, che deve essere rivalutata e difesa per la sempre più alta rappresentatività a livello numerico e per l’importante ruolo che è chiamata a svolgere soprattutto in ambito familiare.

Con Giorgio Grenzi, Presidente Federazione Nazionale Coldiretti Pensionati e il Presidente Federpensionati Coldiretti Valle d’Aosta, interverranno Alessio Nicoletta, Presidente Coldiretti Valle d’Aosta, Sandra Vernero cofondatrice Slowmedicine, Marta Anello Coordinatrice Gal Valle d’Aosta, Elettra Crocetti, Consigliera CSV VDA ed Elio Gasco Direttore Coldiretti regionale.

A portare i saluti in apertura saranno Renzo Testolin, Presidente Regione Autonoma Valle d’Aosta e Francesco Favre Sindaco di Saint Vincent.