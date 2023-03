Sapinet ‘Da sempre attenti ai problemi causati dalla siccità’

“Da sempre, abbiamo dato particolare attenzione al contrasto di questa problematica e, una parte consistente delle priorità del Governo regionale è dedicata alla questione. Nell'ambito del Bonus entreprise, ad esempio, abbiamo riservato particolare attenzione al settore del consigliere leghista Dino Plana.

Infatti, tra le numerose misure operative concretizzate fino ad ora l’assessore ha ricordato l'approvazione nel 2022 da parte dell'Ente di governo dell'ambito (EGA) di un Piano triennale che prevede interventi per circa 447 milioni di euro per l'efficientamento e la razionalizzazione dell'approvvigionamento idropotabile e del trattamento delle acque reflue.

Da parte sua la Regione ha approvato il Piano degli interventi nel settore acquedottistico per il quale abbiamo stanziato i primi 4 milioni di euro. Inoltre, “con la legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2023, in corso di predisposizione, - ha ricordato Sapinet - stiamo poi lavorando per semplificare la procedura per la realizzazione di piccoli bacini di stoccaggio (fino a 100 metri cubi) delle acque per irrigazione, dando attuazione agli impegni assunti in Consiglio, in accoglimento dell'ordine del giorno formulato in sede di approvazione del DEFR”.

Le strutture competenti proseguono poi nelle attività di previsione delle condizioni di crisi sulla base dell'evoluzione delle disponibilità idriche regionali in accordo con l'Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici del Distretto del fiume Po.

“Queste attività conoscitive, oltre a favorire il confronto interistituzionale per la proposizione di azioni congiunte e coordinate nella gestione dell'eventuale crisi idrica ha concluso Sapinet - consentono di definire le esigenze e le priorità di intervento e le disponibilità, anche in vista della predisposizione di un piano di media-lunga scadenza per la realizzazione e la gestione dei bacini di accumulo".