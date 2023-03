Vigili del Fuoco Valdostani sempre più preparati professionalmente

Si tratta della prima sessione per la formazione di nove 9 unità nell'ambito di corso di aggiornamento sull'evoluzione del settore Speleo/Alpino/Fluviale dei Vigili del Fuoco rivolto a tutto il personale del Comando.

"Il corso - spiega una nota dei Vigili del fuoco - ha lo scopo di migliorare le attuali tecniche dei vigili del fuoco nella movimentazione su corde e sull’utilizzo di attrezzatura e tecniche di derivazione speleo-alpinistica anche con l’obiettivo di applicare tutte prescrizioni di sicurezza rivolte al mondo del lavoro come da disposizioni del DLgs 81/08 e successivi regolamenti specifici per i vigili del fuoco".

A titolo di esempio, gli scenari incidentali in cui si utilizzano queste tecniche sono la ricerca e il soccorso di persone in ambiente impervio e di montagna, il soccorso su strutture verticali come silos o tralicci o il recupero di persone da vani ascensore, cisterne o serbatoi.

"Inoltre, nel rispetto delle disposizioni sulle norme antinfortunistiche - sottolinea la nota - sono rientrate nell’ambito della formazione anche le manovre di autosoccorso e di soccorso al compagno di fune".

Si tratta di tecniche che permettono il soccorso sia in ambito urbano che industriale e in ambiente naturale: quindi in ogni scenario operativo rientrante nelle competenze dei vigili del fuoco".

Le sessioni formative si sono svolte nelle aree di formazione del Comando di Aosta, nelle strutture formative dell’Esercito Italiano presso l’eliporto di Pollein e in ambiente naturale.

Le fotografie illustrano le manovre effettuate quali calate e recupero con e senza barella, svincolo di un pericolante su una fune.