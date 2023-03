Dal primo aprile apertura della pesca e non è un pesce d’aprile

L’apertura della pesca in tutti i corsi d’acqua della Regione Valle d’Aosta, nelle riserve turistiche a cattura, e nei tratti No Kill gestiti dal Consorzio Pesca presenta diverse novità come la riapertura della Riserva speciale di Valpelline.

Inoltre, a partire dal mese di aprile, nel rispetto delle autorizzazioni ministeriali, saranno effettuate delle immissioni di fauna ittica nei corsi d’acqua della regione a sostegno della pesca sportiva per l’anno 2023.

“E’ confermata – sottolinea il presidente del Consorzio Pesca, Gianfranco Teggi (nella foto) - la gratuità per il permesso annuale giovanissimi, riservato ai pescatori dagli 8 ai 14 anni, valdostani e non, e la formula ‘porta un amico in Consorzio’ grazie alla quale verranno rilasciati due permessi omaggio per le riserve, uno al socio, già tesserato nel 2022, che effettua il tesseramento insieme ad un amico, che lo scorso anno non era socio, ed uno all’amico stesso”.

In concomitanza con l'apertura della pesca, l’ufficio di Aosta del Consorzio regionale pesca osserverà eccezionalmente i seguenti orari:

• da lunedì 20 marzo a venerdì 24 marzo: dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 16.30;

• dal lunedì 27 marzo a venerdì 31 marzo: dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 16.30;

A partire da quest’anno, sarà possibile generare gli avvisi di pagamento direttamente tramite il sito del Consorzio Regionale Pesca, inserendo i propri dati anagrafici e la tipologia di permesso che si desidera acquistare. L’avviso di pagamento verrà inviato tramite posta elettronica.

Tutte le informazioni per praticare la pesca in Valle d’Aosta sono reperibili sul calendario ittico per la stagione 2023 oppure sul sito del Consorzio regionale pesca al seguente link: www.pescavda.it