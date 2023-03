Con la Grappa Foire de Saint Ours, la grappa della solidarietà, raccolti oltre 50mila euro

Anche quest’anno, in occasione della millenaria Fiera di Sant’Orso, che ha segnato la ripresa post pandemia, sono state prodotte in edizione limitata 1023 bottiglie di grappa monovitigno di Chardoney, riproducendo il manifesto ufficiale della Fiera di Sant’Orso 2023, gentilmente concesso dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta, ed ideato dal grafico Seghesio Grivon. "E' una tradizione a noi cara - spiega Nicola Rosset, delle omonime distillerie alla quale abbiamo ha voluto affiancare, ormai per il settimo anno, un importante risvolto sociale, cercando di promuovere il sostegno alla disabilità attraverso un fondo costituito dal Coordinamento disabilità Valle d’Aosta presso la Fondazione Comunitaria VdA presieduta da Pietro Passerin d'Entrèves denominato “Oggi per Domani per il Durante e dopo di noi”.

L'iniziativa della Famiglia Rosset ha permesso di raccolglere oltre 50mila euro. Infatti, la Famiglia Rosset dona agli amici una bottiglia di grappa i quali sono invitati a versare un'offerta al Fondo per il sostegno alla disabilità.

“Per questa ragione – sottolinea Rosset - invito i destinatari di questo omaggio è quello di aderire a questa iniziativa attraverso una libera donazione, peraltro fiscalmente detraibile”.

Per donare: Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta

-Banca Intesa San Paolo c/c 5667 IBAN IT73 G 03069 09606 100000005667 -BCC Valdostana c/c 50701 IBAN IT53 Q 08587 01211 000110150701 -UniCredit c/c 000102396075 IBAN IT37 G 02008 01210 000102396075

On Line clicca qui

Causale: Fondo “Oggi per Domani per il Durante e dopo di noi” - Coordinamento Disabilità Valle d'Aosta - CoDiVdA

“Si tratta – conclude Nicola Rosset - di un gesto importante in favore di un’iniziativa che ha bisogno del coinvolgimento di persone sensibili, attente alla collettività e orgogliose di appartenere al nostro territorio”.