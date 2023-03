Giornata Mondiale dell’Acqua 2023

"Ognuno può fare la sua parte”. Questo è il fil rouge che contraddistingue l’edizione 2023 della Giornata Mondiale dell’Acqua, appuntamento annuale con uno dei temi più sentiti a livello mondiale e in primo piano negli ultimi anni sia a livello nazionale sia locale. Il World Water Day mira a sollecitare un’accelerazione del cambiamento a fronte delle recenti crisi idriche, siccità, riduzione dei ghiacciai.

Nel 2015, la comunità internazionale si è impegnata a raggiungere gli obiettivi di sviluppo (ODD n.6 Programma 2030) riguardanti l’accesso all’acqua a uso umano previsti per il 2030. I risultati ottenuti non sono purtroppo in linea con le attese e miliardi di persone nel mondo sono in sofferenza per questa situazione che limita anche lo sviluppo di servizi scolastici, commercio, imprese agricole e industriali.

L’invito raccolto dal BIM Valle d’Aosta per il 22 marzo 2023 e diffuso localmente è quello di “fare la propria parte” iniziando dalla vita in famiglia (porre attenzione agli sprechi e alle cattive abitudini) per arrivare alle scuole (dibattere il tema, creare momenti di riflessione con discussioni, temi, disegni), alle istituzioni (sollecitare e finanziare progetti di manutenzione degli acquedotti, realizzare campagne di sensibilizzazione), al mondo dell’arte (creare concorsi fotografici e letterari a tema valore dell’acqua e carenza idrica), solo per citare alcune delle tante aree d’intervento che UnWater indica e incoraggia.

Recentemente l’Arpa Valle d’Aosta ha diffuso quanto pubblicato sulla rivista scientifica Earth System Science Data, relativamente alla prima analisi a livello nazionale sulla risorsa idrica nivale italiana e sulla sua evoluzione nel corso degli ultimi 12 anni, IT-SNOW. I dati della ricerca confermano una situazione di elevata difficoltà e mostrano un profondo deficit per l’anno in corso, con circa metà risorsa idrica nivale a scala nazionale rilevata a oggi rispetto al periodo 2022/2021 (-45%).

Con l’obiettivo di dare forza e impulso alla Giornata Mondiale dell’Acqua 2023, la Regione Autonoma Valle d’Aosta, il BIM Valle d’Aosta, Arpa Valle d’Aosta promuovono una campagna di sensibilizzazione sui media locali e, con il patrocinio del Comune di Aosta, hanno realizzato un’esposizione di stendardi con messaggi riguardanti l’uso consapevole dell’oro blu che saranno presenti sotto ai portici del Municipio in piazza Chanoux, per un mese. A Saint-Vincent, mercoledì 22 marzo, organizzato dal Comune di Saint-Vincent presso il Centro Congressi alle ore 20:30, si terrà un incontro pubblico a ingresso libero sul tema “CARENZA IDRICA E PROSPETTIVE PER IL FUTURO”.

E’ possibile partecipare attivamente e personalmente alla campagna condividendo messaggi e post sul valore dell’acqua (#GiornataMondialeAcqua), formando gruppi di discussione su canali social, tra amici, a scuola, in famiglia, ma anche realizzando opere artistiche, fotografie, disegni, scrivendo poesie o racconti nei quali l’acqua sia posta in primo piano.