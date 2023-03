La storica bandiera degli internati affidara alla sere regionale Anei

All'associazione aderiscono quei militari, e ormai i loro discendenti, che per aver detto No ai fascisti della RSI e ai loro alleati nazisti, vennero deportati e internati nei campi tedeschi. Un coraggioso atto di resistenza che venne pagato con terribili privazioni e, in diversi casi, con la morte nei campi.

L'Assemblea ha approvato il bilancio e il programma delle attività per l'anno 2023. Tra queste sono da segnalare gli incontri pubblici e nelle scuole, con la presentazione del documentario “Tutti i nostri NO. L’eredità degli Internati Militari Italiani”, realizzato dall'ANEI nazionale, in collaborazione con l'Ambasciata di Germania, e una visita al museo nazionale dell'internamento di Padova.

Confermati anche gli appuntamenti tradizionali come la partecipazione agli eventi istituzionali e la cerimonia presso il Monumento al Piccolo San Bernardo dove campeggia la scritta “mai più reticolati nel mondo”.



L'incontro è stato anche l'occasione per affidare a Anei VdA la storica bandiera della sezione ANEI di Pont-Saint-Martin, custodita dalla famiglia Ghirardo da dopo la chiusura della sede della Bassa Valle.



L'Associazione, che conta diverse decine di iscritti, sta collaborando attivamente con l'ANEI nazionale, anche per l'organizzazione degli 80 anni dal 8 settembre 1943.



Chi volesse partecipare alle attività, può contattare l'associazione al seguente indirizzo: anei.aosta@gmail.com. Pagina social: https://www.facebook.com/<wbr></wbr>ANEIVdA